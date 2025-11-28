Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El ámbito de conocimiento de Ciencias de la Tierra entra por primera vez en la clasificación.

Ocho disciplinas de la Universidad se colocan entre las mejores del mundo, según el ranking Shanghai

El Estudio coloca a tres materias entre las 300 instituciones más destacadas del planeta

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

La Universidad de Salamanca continúa incorporando disciplinas que son valoradas a nivel mundial, según el prestigioso Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del Ranking de Shanghai en su edición 2025. En concreto, la prestigiosa clasificación valora ocho disciplinas del Estudio salmantino en una clasificación sobre 54 ámbitos o disciplinas de las instituciones de educación superior de todo el mundo.

En concreto, la universidad salmantina se sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en el ámbito de la Comunicación entre los puestos 76 y 100. Repite como la disciplina de conocimiento más valorada por el ranking y la segunda mejor española solo por detrás de la Universidad Pompeu Fabra.

El siguiente escalón, entre las 201 y 300 mejores instituciones del mundo, se sitúan Matemáticas, la novena mejor de todo el país, y Ciencias Veterinarias. Pese a que la Universidad tiene previsto instaurar este grado en 2026 los estudios e investigaciones que se realizan en este campo tienen una gran proyección nacional e internacional.

La Universidad de Salamanca entra este año por primera vez entre las 400 mejores del mundo en tres ámbitos que se estrenan. Se trata de los estudios relacionados con las Ciencias Biológicas Humanas, Ciencias de la Tierra y Ciencias y Tecnologías de los Alimentos. Educación repite en el mismo lugar de la clasificación de 2024 entre los puestos 301 y 400.

Finalmente, el área de Ciencias Biológicas se mantiene tras haber entrado en la clasificación el año pasado entre los puestos 401 y 500. Respecto al año pasado, sale del ránking el área de Ciencias Políticas, sin valoración en este año.

El Global Ranking of Academic Subjects del Ranking de Shanghái es sin ninguna duda uno de los listados más influyentes a nivel mundial. Clasifica a las universidades en 54 disciplinas distribuidas en 5 grandes áreas científicas: ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales.

