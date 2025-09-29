Obra de medio millón de euros en la línea entre Salamanca y Ávila para atajar las reiteradas inundaciones de un tramo Adif contrata trabajos para mejorar el estado de un talud de la línea junto a Peñaranda, que durarán once meses y pueden conllevar nuevas limitaciones de velocidad para los Media Distancia

Carlos Rincón Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:09

Ante las recurrentes inundaciones que se producen cada vez que llueve con intensidad y para evitar cualquier riesgo de que se produzcan corrimientos del terreno, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha contratado por casi 575.000 euros la redacción del proyecto así como las obras de acondicionamiento de un tramo de la línea de ferrocarril situado a unos cuatro kilómetros de la estación de Peñaranda de Bracamonte en la línea por la que circulan los trenes de Media Distancia que conectan Salamanca con Madrid a través de Ávila.

Los trabajos, que se prolongarán durante once meses incluyendo la redacción del proyecto, consisten, según fuentes de Adif en la consolidación de un talud situado entre los puntos kilométricos 66,1 y 66,9 de la línea Ávila-Salamanca. Incluirán el tratamiento del terraplén, que conlleva la ejecución de una cuneta de coronación y la restitución de los tramos de muro protector, entre otras tareas, así como la estabilización mediante la instalación de elementos de sujeción del terreno.

Para esto último, se utilizará una geomalla tridimensional y un geored de refuerzo de alta resistencia, que facilitará además el drenaje. Además, se repondrá el cerramiento de la coronación del talud y se efectuará la limpieza de cunetas en la plataforma de vía, explican desde la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes.

Según señalan fuentes de los trabajadores del sector ferroviario, se trata de una obra necesaria, puesto que resulta habitual que esta zona el entorno de la vía se inunde cuando se registran precipitaciones, con el consiguiente deterioro de la infraestructura que esto conlleva en este tramo. Explican que, salvo que estos trabajos se acometan de noche, lo que implicaría el corte de la vía, los trabajos que se lleven a cabo durante el día podrían ejecutarse sin el cierre de la línea pero obligarían a reducir la velocidad de paso de los trenes por este punto, que se sumaría a las limitaciones temporales de velocidad que existen ya en más de una decena de tramos entre Ávila y Madrid.