Objetivo: incluir a Salamanca en el mapa del turismo musical El recinto de la Aldehuela será una pieza clave ya que tiene capacidad para coger conciertos de pago

Belén Hernández Martes, 16 de septiembre 2025, 11:39

El objetivo del Ayuntamiento es incluir en el mapa del turismo musical a la ciudad de Salamanca, un mercado en el que España es líder junto a Reino Unido, ya que son los países que más turistas atraen. Para ello el recinto de la Aldehuela será una pieza clave ya que tiene capacidad para coger conciertos de pago. Esto completaría la oferta musical de la ciudad y el objetivo es hacerlo fundamentalmente en los meses considerados de temporada baja para desestacionalizar la oferta turística.

Así lo ha reconocido en la mañana de este martes la concejala de Festejos, Carmen Seguín, durante su comparecencia para informar sobre el primer balance de las Ferias y Fiestas. Está convencida «de que la capital puede formar parte de este circuito». También ha dejado claro que los eventos de ferias y fiestas deben seguir como hasta ahora con la plaza mayor como punto neurálgico.