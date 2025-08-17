Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio de Cipérez. D. SÁNCHEZ

El obispo transmite su apoyo a los afectados por los incendios en la provincia

El prelado ofrece la colaboración de las parroquias y agradece la solidaridad de vecinos y autoridades en la lucha contra el fuego

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:45

El obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca ha expresado este domingo su «dolor y preocupación» ante los incendios que estos días afectan a varias localidades de la provincia salmantina, donde algunos pueblos han tenido que ser desalojados o confinados.

En un comunicado dirigido a los diocesanos, el prelado manifestó su cercanía a los vecinos afectados y aseguró que las parroquias, personas e instituciones diocesanas se ponen a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario. «Sabéis que podéis contar con nuestra ayuda y colaboración», subrayó.

El obispo también quiso reconocer los gestos de solidaridad surgidos en las localidades afectadas, especialmente de los jóvenes, quienes «han sacado lo mejor de sí mismos para colaborar con generosidad en la extinción de los fuegos y en la ayuda a los más frágiles».

Asimismo, agradeció la labor de los bomberos, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades provinciales, municipales y autonómicas, la UME, Cruz Roja y personal sanitario, por su «compromiso, algunas veces heroico, en este servicio a la ciudadanía».

En su mensaje, el obispo invitó también a la reflexión y a vivir estos momentos como un llamado a la conversión: «Sólo una mirada contemplativa puede cambiar nuestra relación con las cosas creadas y sacarnos de la crisis ecológica», recordó citando palabras de León XIV y del papa Francisco en la encíclica Laudato si'.

El comunicado concluye con una oración para que cese este drama y una bendición dirigida a todos los miembros de ambas comunidades diocesanas.

