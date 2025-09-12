«Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro» Miren Gestal, estudiante de un máster de Producción y Mediación Intercultural, relata sus primeros días como camarera en las casetas de la Feria de Día

Aurelio Peña Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:32

«Nunca me he puesto a contarlos, pero más de cien seguro que hacemos» comenta Miren Gestal, estudiante de 23 años de máster de Producción y Mediación Intercultural, acerca de la cantidad de pinchos que pueden llegar a realizar en un día.

Miren explica cómo es el día a día de un camarero en las casetas de ferias. «Primero, llegamos a la caseta y comenzamos a organizar todo para poder estar preparadas para el resto del día, ya que nos solemos turnar. Alguien debe estar en cocina, otra persona en barra y estas funciones van cambiando día a día. Tenerlo organizado nos permite saber quién hace los pinchos, quién dará las bebidas o quién es el que se encarga de hacer las comandas».

Además, Miren añade: «Estar al calor de la plancha asfixia un poquito». Aunque también reconoce que en el puesto donde se encuentra, en ocasiones, pasa una pequeña brisa de aire que ayuda a lidiar con ello.

Miren no es de Salamanca, ella proviene del País Vasco y nunca antes había estado en la ciudad salmantina.

En estos primeros días de su nueva aventura en la ciudad charra comenta acerca de sus primeras impresiones del municipio salmantino: «Me gusta mucho la verdad, porque yo encima vengo de un pueblo pequeñito, entonces esto se me hace más grande y me gusta bastante eso de Salamanca».

Miren, como muchos jóvenes, para poder conseguir dinero extra deben trabajar en puestos de trabajo como en la hostelería. «Él dinero es importante, así puedo ahorrar un poquito y también puedo costear la vida y no depender tanto de mis padres», comenta.

Entre los pinchos que ofrecen, aparte del pincho de ferias, se encuentran el vegetariano o el de papada, Miren se aventura a comentar cual es su favorito: «Para mí, el de papada es el que más me ha gustado».

Mucha gente como Miren forma parte de un gran grupo de personas que se encargan de que las fiestas en Salamanca se celebren de la mejor forma posible para la ciudad, y, sin el esfuerzo de ellos no sería posible disfrutar de los pequeños detalles como deleitarse de un pincho feria, que hacen que Salamanca sea tan grande a ojos del resto de España.