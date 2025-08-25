El número de festejos taurinos se mantiene en agosto y roza los 200 Con datos hasta el 22 de agosto, se han celebrado 180 eventos taurinos en la provincia

Durante el mes de agosto, los municipios de la provincia se llenan de vecinos y forasteros con ganas de divertirse en las fiestas patronales y también, en muchos casos, para disfrutar de una parte indispensable en el programa de festejos de la mayoría de pueblos salmantinos: los eventos taurinos. Muchas localidades cuentan con encierros, novilladas o concursos de recortes que suponen un atractivo para un gran número de aficionados.

De acuerdo con los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, hasta el día 22 de agosto se han celebrado 180 festejos taurinos, de los cuales 34 han sido festejos mayores —corridas de toros y novilladas— y 146 festejos menores —capeas, encierros y recortes—. El año pasado se desarrollaron 216 durante todo el mes y en 2023 fueron 209 en el mismo período.

En este caso, a falta de nueve días por contabilizar y quedando aún las fiestas de este pasado fin de semana y las de esta semana siguiente —con municipios que suman numerosos espectáculos taurinos como Fuenteguinaldo, Aldeadávila de la Ribera, Alba de Tormes, Lumbrales o Villavieja de Yeltes—, se podría igualar o incluso superar la cifra de años anteriores al finalizar agosto.

Al desglosar los datos según el tipo de festejo, las capeas tradicionales de vaquillas y novillos lideran con gran distancia sobre el resto de eventos. Son 99 las que se han llevado a cabo durante este mes de agosto y representan el 55 % del total de espectáculos. Le siguen los 35 encierros celebrados, de los cuales 14 han sido urbanos, 9 celebrados en campo y 12 mixtos. Con respecto al año anterior, se han organizado hasta ahora seis encierros urbanos menos, pero un encierro de campo más. El encierro mixto —aquel que cuenta en su recorrido con un tramo por las calles del pueblo y otro por el campo— fue el festejo que más aumentó en 2024 y en 2025 las cifras se mantienen. En cuanto a los concursos de recortes, se han celebrado 4.

Por cada cuatro de los festejos menores ya enumerados, se ha celebrado un festejo mayor. Aunque se trata de un número más reducido, destacan las 13 novilladas sin picador, 11 espectáculos mixtos —que incluyen en el mismo evento una novillada sin picador y una capea tradicional—, 7 festivales —que son aquellas corridas de toros sin traje de luces— y 3 corridas de toros. Por el momento, en agosto de 2025 no se ha celebrado aún ninguna novillada con picadores.

