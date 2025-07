Nuevos servicios al paciente en Atención Primaria con la apertura del centro de salud de Prosperidad

Carlos Rincón Salamanca Martes, 15 de julio 2025, 06:15 Comenta Compartir

Tras más de dos décadas de espera, Prosperidad estrenará la próxima primavera su nuevo centro de salud. La infraestructura, cuyas obras ha visitado este lunes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, dispondrá de 2.082 metros útiles que permitirán descongestionar la Atención Primaria de la capital del Tormes. A este espacio se trasladarán sanitarios que ahora atienden en otros centros de salud, una reordenación que permitirá ampliar y mejorar los servicios que ofrecen los centros de salud de la capital del Tormes.

La Gerencia, con Luis Javier González a su frente, prevé extender a más zonas la Unidad de Apoyo a las Residencias de Mayores que comenzó a funcionar a principios de este año, así como la Unidad Funcional de Heridas Crónicas Complejas, que actualmente lidera una enfermera en colaboración directa con el Complejo Hospitalario.

No solo estos servicios podrán extenderse a más centros de salud, sino que también crecerá un nuevo proyecto que se pondrá en marcha tras el verano: la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor. Inicialmente se ubicará en el centro Sisinio de Castro (Garrido Norte) y comenzará a funcionar con dos fisioterapeutas, que actualmente se encuentran en fase de formación, pero en un año, tras la apertura de las instalaciones situadas en la avenida de la Aldehuela con la calle Lucio Marineo, se ampliará con espacios liberados en otras infraestructuras.

Así ocurrirá, por ejemplo, en el centro de San Juan. Su Unidad de Mamografía para cribados será traslada al edificio de Prosperidad. Aunque no se descarta adquirir otro mamógrafo para Primaria en el futuro, como se planteó en junio de 2023, de momento está opción no se contempla al considerar que el equipo actual es suficiente para la población diana. Según ha explicado el arquitecto Fernando Sánchez Cuadrado, este equipo se ubicará en la primera planta del edificio, dentro de un área destinada a atención a la mujer, que contará también con la consulta de matrona, sala de usos múltiples, vestuario y zona de espera, y estará situada junto a la zona de ginecología.

«Este centro de salud va a venir a mejorar las condiciones de trabajo en el resto de centros de salud que actualmente tienen un acumulo de tarjetas sanitarias y su apertura va a descargar a varios centros de salud», ha destacado Vázquez, refiriéndose principalmente a Garrido Sur, La Alamedilla y Universidad-Centro, aunque también ayudará a equilibrar los cupos de tarjetas en San Juan y San Bernardo-Oeste.

El consejero ha explicado que el nuevo centro de salud dispondrá de una zona de acceso que incluirá recepción con cuatro puestos de atención, despacho administrativo y archivo. En el área asistencial, se habilitarán diez consultas de medicina de familia, cada una con su correspondiente consulta de enfermería, además de salas especializadas para ecografía, retinografía, espirometría, cirugía menor y curas, todas ellas con sus respectivas salas de espera. También se incorporarán dos consultas de pediatría, junto a consultas de enfermería pediátrica, una sala de lactancia y cuatro consultas polivalentes.

Contará además con una sala de extracciones y laboratorio, con su propia sala de espera, y una zona de apoyo administrativo que incluirá despachos para el trabajador social, el coordinador del centro y la responsable de enfermería, así como una sala de juntas-biblioteca y un aula de formación. En la planta baja, se contempla una Unidad de Fisioterapia, equipada con consulta, sala de tratamiento, vestuario y área de espera. La zona de servicios estará dotada con diez almacenes destinados a productos farmacológicos, material sanitario, oficina, limpieza y residuos sanitarios. Además, se instalarán seis aseos (incluidos uno adaptado y otro pediátrico con cambiador), dos vestuarios accesibles y espacios técnicos para las instalaciones del centro.

Por otra parte, Sánchez Cuadrado ha destacado que, aunque «ahora se encuentra en bruto», el edificio cuenta con un sótano construido para salvar el desnivel de la parcela que tiene una superficie de 2.700 metros cuadrados, que se empleará como almacén para toda la Gerencia de Atención Primaria.

El futuro centro de salud de Prosperidad no ocupa toda la parcela, sino que, tal y como explicó el arquitecto Fernando Sánchez Cuadrado, se ha dejado libre una zona en la que inicialmente se proyectó otro edificio para albergar la Gerencia de Atención Primaria, que actualmente se ubica en el centro de salud Miguel Armijo. No obstante, de momento no hay ninguna previsión ni calendario para levantar esa construcción.