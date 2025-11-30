Nuevos juegos y mayor seguridad para los niños en el parque de los Jesuitas El Ayuntamiento inicia la renovación de las zonas infantiles del parque y prepara la ampliación de la plaza de Carmelitas, incorporando nuevos juegos, pavimentos amortiguantes y mejoras de accesibilidad

La Gaceta Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:43

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras para ampliar y mejorar las zonas de juegos infantiles del parque de los Jesuitas, en un proyecto que busca ofrecer espacios más seguros y atractivos para las familias. La inversión total de esta fase, que incluye también la próxima reforma de la plaza de Carmelitas, asciende a 177.482,80 euros.

En el parque de los Jesuitas, la intervención contempla varias mejoras significativas. En la zona infantil más cercana a las pistas deportivas, de 90 metros cuadrados, se ha renovado el pavimento, sustituyendo el antiguo material por caucho con base amortiguante y acabado de césped sintético, aumentando así la seguridad de los niños.

En la zona de mayor tamaño, de 1.600 metros cuadrados, situada junto al paseo próximo a la vía del ferrocarril, se instalarán nuevos juegos dinámicos, como un columpio cuádruple pendular y una red piramidal de madera de robinia, para ofrecer más variedad y diversión.

Por su parte, en la otra zona infantil, de 700 metros cuadrados, también junto a la vía del ferrocarril, se retirará el actual juego de madera para colocar un nuevo combi de mayor tamaño, con capacidad para 28 niños, compuesto por dos torres, escaleras, toboganes y un pasadizo. Además, se reordenará el espacio para garantizar zonas de seguridad despejadas.

Tras las fiestas navideñas, el Ayuntamiento acometerá la reforma de la plaza de Carmelitas, ampliando la zona infantil hasta 700 metros cuadrados e incorporando dos minicampos de fútbol, más juegos, bancos, una nueva rampa para mejorar la accesibilidad y un pavimento amortiguante renovado, junto con un vallado perimetral que reforzará la seguridad.

Estas actuaciones forman parte del esfuerzo inversor del Ayuntamiento desde 2019, que ha permitido la reforma de más de 70 plazas y parques de la ciudad, con una inversión total de 11,2 millones de euros, consolidando el compromiso con la creación de espacios saludables y disfrutables para el ocio y descanso de las familias salmantinas.