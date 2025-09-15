Nuevo sorteo de cubos marrones para impulsar el reciclaje en casa El centro de la ciudad acoge este martes una nueva campaña informativa para informar sobre el proceso de reciclaje

La Gaceta Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:55

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la campaña informativa sobre los contenedores marrones para materia orgánica, que facilitan el proceso de reciclaje para obtener energía y contribuyen a reducir la contaminación al separar mejor todos los residuos que se depositaban solo en el contenedor gris.

Bajo el lema 'La separación que nos une', el Ayuntamiento de Salamanca informa de manera progresiva a los ciudadanos a través de dípticos y carteles en medios de comunicación y redes sociales.

También se reparten gratuitamente bolsas compostables biodegradables y un tríptico informativo en los barrios de la ciudad. A mayores, respondiendo a un breve cuestionario, se puede participar en un sorteo de 100 cubos marrones de 10 litros para los domicilios.

Mañana martes, 16 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, será el turno para la plaza de Los Bandos; el 17 de septiembre, a la misma hora, en la plaza de Poeta Iglesias; y el 18 de septiembre en la plaza del Mercado junto a la escultura en homenaje a las turroneras.

En los contenedores marrones se pueden depositar restos de comida, fruta, verdura, productos cárnicos, huesos, pescados y espinas, huevos, frutos secos, marisco, café, té, infusiones (incluido filtros), papel de cocina y servilletas usadas, plantas y flores.

De manera que el contenedor gris quedará únicamente para cápsulas de aluminio, papel de periódico, pañales, compresas, suciedad del hogar y colillas, entre otros residuos que no sean materia orgánica y no se depositen en otros contenedores como el amarillo (envases), el azul (papel y cartón), el verde (vidrio), el morado (ropa y calzado) y el naranja (aceite usado).