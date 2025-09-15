Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contenedor marrón en el paseo de la Estación. ARCHIVO

Nuevo sorteo de cubos marrones para impulsar el reciclaje en casa

El centro de la ciudad acoge este martes una nueva campaña informativa para informar sobre el proceso de reciclaje

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:55

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la campaña informativa sobre los contenedores marrones para materia orgánica, que facilitan el proceso de reciclaje para obtener energía y contribuyen a reducir la contaminación al separar mejor todos los residuos que se depositaban solo en el contenedor gris.

Bajo el lema 'La separación que nos une', el Ayuntamiento de Salamanca informa de manera progresiva a los ciudadanos a través de dípticos y carteles en medios de comunicación y redes sociales. 

También se reparten gratuitamente bolsas compostables biodegradables y un tríptico informativo en los barrios de la ciudad. A mayores, respondiendo a un breve cuestionario, se puede participar en un sorteo de 100 cubos marrones de 10 litros para los domicilios.

Mañana martes, 16 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, será el turno para la plaza de Los Bandos; el 17 de septiembre, a la misma hora, en la plaza de Poeta Iglesias; y el 18 de septiembre en la plaza del Mercado junto a la escultura en homenaje a las turroneras.

En los contenedores marrones se pueden depositar restos de comida, fruta, verdura, productos cárnicos, huesos, pescados y espinas, huevos, frutos secos, marisco, café, té, infusiones (incluido filtros), papel de cocina y servilletas usadas, plantas y flores.

De manera que el contenedor gris quedará únicamente para cápsulas de aluminio, papel de periódico, pañales, compresas, suciedad del hogar y colillas, entre otros residuos que no sean materia orgánica y no se depositen en otros contenedores como el amarillo (envases), el azul (papel y cartón), el verde (vidrio), el morado (ropa y calzado) y el naranja (aceite usado).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  2. 2 Participa en la elección del pueblo con la foto más original del verano
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  5. 5 Fans de todas las edades y lugares para ver a Europe: «Donde vayan ellos voy yo»
  6. 6 Participa a partir del lunes en la elección del pueblo con la foto más original del verano
  7. 7 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  8. 8 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  9. 9 Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca
  10. 10 Marlaska deja sin médicos a la cárcel de Topas y recurre de forma irregular a Primaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevo sorteo de cubos marrones para impulsar el reciclaje en casa

Nuevo sorteo de cubos marrones para impulsar el reciclaje en casa