Un nuevo reventón en la calle Alfareros sorprende de madrugada a los vecinos de Pizarrales Se ha producido a las 5:30 horas y se trata de una incidencia provocada por las obras de renovación de las redes de abastecimiento de agua

L. G. Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 10:27

El barrio salmantino de Pizarrales ha sufrido un nuevo reventón en la madrugada de este viernes, 22 de agosto, en la calle Alfareros sobre las 5:30 horas. No es la primera vez que se produce este tipo de avería en esa vía, ni tampoco en el barrio, ya que durante el último año se han registrado otros en la calle Santa Bárbara o en la calle Río.

Según fuentes municipales, en esta ocasión el reventón se ha producido a consecuencia de las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en esa zona para renovar las redes de abastecimiento de agua, ya que las nuevas tuberías que se están incorporando tienen distinta presión a las de fibrocemento que se están sustituyendo progresivamente.

Cabe recordar que entre los barrios Pizarrales y Blanco, el Consistorio renovará 940 metros de las calles Alfareros, Marineros y Profesor Lucas. Esta intervención tiene un presupuesto de 408.000 euros, de los que la Junta de Castilla y León financia el 78% a través de la Consejería de Presidencia

