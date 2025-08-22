Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Restos de agua del reventón de la calle Alfareros en Pizarrales. Almeida

Un nuevo reventón en la calle Alfareros sorprende de madrugada a los vecinos de Pizarrales

Se ha producido a las 5:30 horas y se trata de una incidencia provocada por las obras de renovación de las redes de abastecimiento de agua

L. G.

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:27

El barrio salmantino de Pizarrales ha sufrido un nuevo reventón en la madrugada de este viernes, 22 de agosto, en la calle Alfareros sobre las 5:30 horas. No es la primera vez que se produce este tipo de avería en esa vía, ni tampoco en el barrio, ya que durante el último año se han registrado otros en la calle Santa Bárbara o en la calle Río.

Según fuentes municipales, en esta ocasión el reventón se ha producido a consecuencia de las obras que el Ayuntamiento está llevando a cabo en esa zona para renovar las redes de abastecimiento de agua, ya que las nuevas tuberías que se están incorporando tienen distinta presión a las de fibrocemento que se están sustituyendo progresivamente.

Cabe recordar que entre los barrios Pizarrales y Blanco, el Consistorio renovará 940 metros de las calles Alfareros, Marineros y Profesor Lucas. Esta intervención tiene un presupuesto de 408.000 euros, de los que la Junta de Castilla y León financia el 78% a través de la Consejería de Presidencia

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  2. 2 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  3. 3 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  4. 4 El fracaso de las «cabras bombero»
  5. 5 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  8. 8 Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto
  9. 9 Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios
  10. 10 Cipérez se estremece de «pena y orgullo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un nuevo reventón en la calle Alfareros sorprende de madrugada a los vecinos de Pizarrales

Un nuevo reventón en la calle Alfareros sorprende de madrugada a los vecinos de Pizarrales