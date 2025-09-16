Nuevo récord de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad: un 13% más Con la apertura de la matriculación abierta aún, el rector confirma el incremento de 700 nuevos universitarios más

La Gaceta Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:06h.

La Universidad de Salamanca continúa siendo una de las instituciones académicas preferidas a nivel nacional por los estudiantes que desean iniciar sus estudios superiores. En el nuevo curso académico, que acaba de estrenarse, más de 5.800 jóvenes de nuevo ingreso, se han matriculado en alguno de los Grados ofertados por el Estudio salmantino en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, lo que representa un incremento del 13 por ciento respecto al año anterior. Este crecimiento de unos 700 nuevos universitarios puede aumentar ya que el plazo de matriculación aún continúa abierto.

Estas cifras superan ampliamente las previsiones del equipo de Gobierno y avalan la calidad de la oferta formativa, así como el prestigio logrado en docencia e investigación. El crecimiento en la matrícula de nuevo ingreso ha sido muy significativo en los últimos cinco años, con un crecimiento espectacular del 38 por ciento respecto al curso 2021-22, según ha informado el rector Juan Manuel Corchado, durante la visita realizada a la Feria de bienvenida.

En la actualidad, la Universidad de Salamanca se sitúa entre las 600 mejores universidades del mundo y mejora sus resultados a nivel nacional al situarse en la franja 11 a 14 entre las universidades españolas, tal y como confirma el Ranking de Shanghái publicado el pasado mes de agosto. En concreto, a día de hoy la Universidad de Salamanca es la mejor del noroeste español junto a la de Santiago de Compostela y cosecha los mejores resultados entre las instituciones académicas de Castilla-León, ya que Burgos, León y Valladolid no aparecen entre las mil universidades del mundo.

Feria de Bienvenida

Como cada año, la Universidad de Salamanca ha dado la bienvenida a los nuevos estudiantes en una feria organizada en el Pabellón Miguel de Unamuno y a la que han asistido el rector Juan Manuel Corchado y la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso, Marta Gutiérrez Sastre.

120 expositores participan en esta feria que reúne 25 stands de asociaciones de estudiantes, 28 de servicios/unidades de la Universidad de Salamanca y 15 instituciones públicas. Asimismo, en el exterior del recinto también hay 36 expositores de asociaciones de ayuda, fundaciones, ONGs o sindicatos, así como 16 empresas amigas.

Como en otras ediciones, en esta ocasión la feria lleva a cabo un acto benéfico con el bocadillo solidario a un precio de 3 euros implicando a voluntarios, colegios, residencias y empresas para recaudar fondos destinados al Fondo de Cooperación de la USAL gracias también a los patrocinadores Aljomar Ibéricos, Quesería La Antigua, E. Leclerc, Aramark, Caja Rural de Salamanca, El Corte Inglés y el Centro Comercial El Tormes.

Un sello de identidad de estas ferias de bienvenidas, diseñadas por el vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso, a través de su Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), es el aspecto solidario con el reparto del bocadillo solidario, una labor en la que están implicados los voluntarios, colegios, residencias, comedores y empresas amigas de la USAL.