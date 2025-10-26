El nuevo puente del acceso Sur sobre la vía del tren, aún 'en pañales' Los trabajos se centran estos días en el encofrado de los muros que sostendrán el paso superior

Esta semana se cumplen cuatro meses del cierre del acceso Sur a Salamanca para la construcción de un nuevo puente de más altura que el que había sobre la vía del tren junto a la Comandancia de la Guardia Civil, una obra de adecuación de gálibos que permitirá instalar la catenaria necesaria para electrificar la línea entre la capital del Tormes y Fuentes de Oñoro. Se llega así al ecuador de unos trabajos, cuya duración se había estimado en ocho meses, con la obra aún «en pañales».

Actualmente se están realizando trabajos de encofrado para levantar los dos muros que sostendrán el nuevo puente sobre el que pasará la avenida de Saavedra y Fajardo, hoy totalmente cortada a la circulación. Aunque fuentes de los trabajadores de Renfe y Adif señalan que la construcción de la nueva infraestructura está ralentizada, todavía parece posible concluirla en febrero, conforme al calendario inicial. Esta actuación se encuentra actualmente en una fase similar a la que estaba el pasado febrero el nuevo puente que se ha levantado sobre la vía en la calle Cordel de Merinas y este se abrió a finales de junio.

No obstante, los trabajos en el acceso Sur son más complejos por tratarse de una infraestructura de mayor envergadura y tienen por delante unos meses lluviosos y con muchos festivos que pueden retrasar el avance. De momento, el Ayuntamiento de Salamanca no ha recibido ninguna comunicación de Adif que apunte a un retraso en la reapertura al tráfico de la avenida Saavedra y Fajardo.

Hay que recordar que la reforma de este paso superior sobre la vía se incluye dentro del proyecto de adecuación de gálibos cuyas obras se contrataron en enero de 2020 e iban a durar doce meses. Sin embargo, una vez en marcha Adif aceptó incluir una serie de modificaciones solicitas años ante por el Ayuntamiento y entre las que se incluía la ampliación de la calzada de Saavedra y Fajardo. Introducir esos cambios le ha llevado al ente público vinculado al Ministerio de Transportes cuatro años.

Por otra parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias continúa avanzando en la instalación de la catenaria a lo largo del trazado de la vía Salamanca-Fuentes de Oñoro. En las últimas semanas ha colocado nuevo cableado en el tramo comprendido entre la Alamedilla y el puente del Pradillo. En agosto de 2023, la comisión técnico-artística del Consistorio dio el visto bueno a la propuesta de Adif para alargar los postes verticales que ya existían en este paso sobre el Tormes y convertirlos en soporte de la catenaria. De esta forma, se salvó el escollo que implicaba colocar la catenaria sin generar demasiado impacto visual en el tercer puente más antiguo de Salamanca, en el que todavía no se ha colocado el cableado.