Nuevo parcheo provisional en Guijuelo, pero sin solucionar los defectos estructurales Operarios y maquinaría trabajan en el tramo próximo a la villa para reparar los baches detectados. Se trata de una de las partes con más socavones, al margen del puerto de Vallejera de Riofrío

TEL Guijuelo Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:30

La Autovía de la Plata a su paso por la provincia de Salamanca está siendo el escenario de un nuevo plan de parcheo provisional puesto en marcha por el Gobierno central, pero que no logra solucionar las deficiencias estructurales de esta importante vía de comunicación.

Operarios y maquinaria trabajan en esta tercera semana de septiembre para reparar los baches detectados en los últimos meses, que han provocado el malestar y las quejas de los usuarios que circulan por ese tramo de la Autovía de la Plata.

La mejora ha consistido en la supresión de los socavones generados por el continuo paso de vehículos, así como por la dureza de las heladas en invierno y la sal utilizada para evitar placas de hielo. Las máquinas han eliminado los baches para, después, aplicar una nueva capa de asfalto en la parte afectada.

Se trata de un parcheo que no pone fin a las notables deficiencias que acumula la Autovía de la Plata, principalmente a la altura de Guijuelo y Fuentes de Béjar, además de en el Puerto de Vallejera. Precisamente, esa zona de montaña fue el escenario de un plan anterior de mejora ejecutado en agosto, en plena Operación de Salida, cuando más vehículos utilizan esta vía que conecta con las playas de Andalucía.

También en agosto, el Gobierno central realizó una intervención en las vías de servicio de la A-66, concretamente entre Guijuelo y Nava de Béjar. Se trató de una mejora anunciada en 2023 por la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, pero que se ejecutó dos años después.

Las quejas por el mal estado de la autovía son constantes, ya que los parcheos no evitan la aparición de nuevos socavones debido al intenso tráfico y a las inclemencias del tiempo en el sureste de la provincia de Salamanca. El malestar se centra en el peligro que supone circular por la Autovía de la Plata, donde se producen reventones de ruedas y accidentes.

El problema de la A-66 se remonta a su puesta en servicio entre 2008 y 2009, y las deficiencias se producen desde entonces sin un plan de mejora integral.