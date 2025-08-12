El nuevo estilo con visión saludable: «Ya se llevaban hace 20 años» Las gafas de pasta gruesa, el aumento de lente azul para el uso de las pantallas y la importancia de una buena protección frente al sol para evitar lesiones son las recomendaciones de los expertos frente a las tendencias

Pablo Torres Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 10:39

Como sucede con la ropa, cada año una tendencia marca el escaparate de las tiendas, y así sucede en las ópticas salmantinas. Por eso mismo, en Anaya Ópticos están al día y muestran las típicas «gafas pantalla» pero añadiendo la pasta gruesa y de una forma más cuadrada que marcan las tendencias actuales. Y es que, según su propietaria, Isabel Gutiérrez de Paz, son gafas que llaman la atención a cualquiera que pase por delante. «Este tipo de gafas ya se llevaban hace 20 años y ahora han vuelto a comprarse. La moda es algo cíclica» explica.

Y es que esa mezcla entre lo «vintage» y lo moderno se puede observar en diferentes novedades. «La pasta es un poquito más ancha, con diseños más agresivos. Los jóvenes se atreven más con cosas diferentes, sobre todo los chicos. Ya no todo es la clásica Ray-Ban de piloto», comenta. No obstante, las tendencias para hombres no son las mismas que para mujeres. «Las chicas llevan cosas mucho más divertidas y con más variedad. En gafas de chico hay modelos más simples, pero cada vez hay opciones más novedosas», apunta.

Por otro lado, lejos de las modas del momento, los clientes buscan cada vez más diseños que contengan lentes polarizadas fruto de sus beneficios tanto para hacer deporte como para conducir o ir a la playa. «Elimina el reflejo que produce la luz sobre superficies como el agua o el asfalto. Polariza la luz y mejora la visión en mar, conducción o actividades al aire libre. Es una maravilla, pero no está en todos los modelos, porque es más especializada», señala la optometrista.

Además, Isabel Gutiérrez advierte que el incremento de la miopía entre los jóvenes y los niños es un problema cada vez más habitual que no hay que pasar de largo. «Últimamente trabajamos mucho más con pantallas y estamos menos tiempo al aire libre, y eso al fin y al cabo se nota. Al estar pendientes de una pantalla tenemos mucho más trabajo de cerca y eso pasa factura», dice. Por ello, visto que tantas personas pasan muchas horas frente a los dispositivos electrónicos recomienda las gafas de filtro azul. «Se trata de una forma de prevención. Estas hacen que tu retina esté sana y el ojo más hidratado, pero no significa que vayas a leer mejor ni nada.» recomienda.

Por otro lado, con la llegada del verano Isabel Gutiérrez insiste en que las gafas de sol no son un simple accesorio para la vestimenta de verano. «Las gafas de sol son importantísimas porque nos protegen de la sequedad ocular, evitan las arrugas y lesiones como el pterigio o la pinguécula. Al igual que nos salvan de quemaduras en la córnea y daños por la exposición prolongada al sol» expone. Sin embargo, no solo porque el sol pegue con más fuerza y sus rayos sean más potentes, el uso de las gafas de sol se limite a las vacaciones estivales. «Yo las utilizo todo el año. El frío también te repercute en el ojo, o si haces deporte, evitas también que te entre cualquier cosa» argumenta.

Pero es que no todas las gafas de sol valen, por eso, la optometrista Gutiérrez aconseja utilizar gafas homologadas y con la lente adecuada. «Si la lente no está preparada, la pupila se dilata y deja entrar más luz dañina a la retina, aumentando el riesgo de lesiones graves. Una lente de mala calidad puede provocar dolor de cabeza, visión borrosa o distorsión de colores» explica. Por eso mismo, ella siempre aconseja comprarla en una óptica y no en un sitio de ropa o en un bazar. «Es un producto de salud» afirmaba rotundamente. Por eso al igual que te compras unos zapatos buenos para caminar, pues utilizas unas gafas buenas para ver» explica.

