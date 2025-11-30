Un nuevo bache para el centro de salud multibarrio de San José y El Zurguén La falta de Presupuestos complica las inversiones que no estaban previstas en las cuentas de 2024. Ralentiza el inicio de las obras del CRIE de Ciudad Rodrigo y de la fachada del Uribarri

No hay ninguna duda de que 2026 comenzará sin un nuevo Presupuesto de la Junta de Castilla y León. Seguirán en vigor las cuentas de 2024, circunstancia que no impide que se aprueben unas nuevas con el ejercicio ya iniciado.

¿Impide la falta de presupuestos la puesta en marcha de nuevas inversiones? Teóricamente no, pero sí complica la tramitación y ralentiza el inicio de aquellas obras para las que no se reservó dinero hace dos años. No obstante, aunque con dificultad, es viable, como ha ocurrido con la obra del colegio Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, que, a pesar de no estar prevista en las cuentas de 2024, se licitó en junio pasado por más de 4,6 millones de euros. Una situación muy similar se vivió con los trabajos de ampliación del centro de salud de Peñaranda, por 906.000 euros, cuyo proceso de contratación se inició en octubre pasado.

Entre las inversiones que se quedan en el aire por no estar previstas en 2024 se encuentra el centro de salud multibarrio de San José-El Zurguén. En el proyecto de presupuestos para 2026, que al menos por el momento no saldrá adelante, se contemplaba una partida de 160.000 euros para pagar la redacción del proyecto; una vez hecho y aprobado, fuentes de la Junta incidieron en que las cuentas reservaban una partida no provincializada de otros 2,5 millones de euros para el inicio de las obras.

En el limbo quedan también los 1,5 millones de euros que la Consejería de Educación reservaba para el arreglo de la deteriorada fachada del instituto Martínez Uribarri (Salamanca), así como una cantidad similar para el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Ciudad Rodrigo. En ambos casos, las obras ni siquiera se han iniciado. Tampoco han comenzado los proyectos de mejora de la red de abastecimiento en Machacón y el entorno del azud de Villagonzalo, ni los de la Mancomunidad de la Armuña.

Sin embargo, la ejecución de las mayores inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia no se verá afectada, ya que su carácter plurianual hace que ya estuvieran previstas en las cuentas de 2024. Además de la ampliación del Complejo Hospitalario de Salamanca, también se encuentran en esta situación las obras de las depuradoras de la provincia, la nueva Red de Calor en el entorno del campus universitario Miguel de Unamuno, el abastecimiento en la Sierra de Francia y el polígono industrial de Ciudad Rodrigo.

Hay otras intervenciones prometidas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que ni siquiera se llegaron a incluir en este proyecto de presupuestos, que no cuenta con apoyos suficientes para salir adelante. Es el caso de la obra de 1,5 millones de euros prevista para restaurar y mejorar el estado del puente de entrada a Alba de Tormes, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción. Tampoco se preveía ninguna partida concreta para ensanchar y aumentar el número de carriles de la carretera CL-510, que conecta Salamanca con la villa ducal.