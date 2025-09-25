Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La nueva señal que delimita la zona peatonal, en el suelo antes de su instalación en la calle Sorias.

Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca

Comienza la instalación de la señalización que aúna la imagen de Zona de Bajas Emisiones (DGT) con la nueva señal de zona reservada para el uso peatonal de la DGT

Belén Hernández

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:05

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a colocar las nuevas señales que delimitan la zona peatonal del centro.

Se trata de una señalización que unifica la de Zona de Bajas Emisiones y la de área peatonal, incorporada al nuevo catálogo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que define una «zona reservada para el uso peatonal» y está en vigor desde el pasado 1 de julio.

Debajo de ambas figuras aparece la leyenda «excepto autorizados». Los operarios iniciaron este jueves la instalación, concentrándose por la tarde en la calle Sorias. De aquí al 1 de octubre deberán sustituirse todas las que actualmente marcan los accesos al espacio restringido.

Este asunto fue motivo de polémica en la Comisión de Policía celebrada esta semana. Mientras la oposición denuncia que sin la señal de peatonal no se puede multar a los vehículos que acceden sin permiso, el equipo de Gobierno lo niega con rotundidad.

Lo cierto es que el próximo 1 de octubre finaliza el periodo de gracia de tres meses concedido tras la activación de los lectores de matrícula para controlar las entradas. Durante ese tiempo, el Consistorio defendió que solo se sancionaría a los reincidentes, mientras que la primera notificación a los infractores consistía en una carta informativa.

Así, a partir del miércoles y con las nuevas señales ya instaladas, los conductores que accedan sin autorización a la zona peatonal se exponen a multas de hasta 200 euros.

