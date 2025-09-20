La nueva oficina del bus urbano, a punto de abrir en la estación de autobuses Prestará servicio a los usuarios de lunes a viernes en la avenida de Filiberto Villalobos

Este lunes, 22 de septiembre, abrirá al público la nueva oficina de atención a los usuarios del autobús urbano de Salamanca.

El nuevo espacio estará ubicado en la fachada principal de la Estación de Autobuses (avenida de Filiberto Villalobos, 71) y estará abierta de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Este nuevo local viene a reforzar, en los horarios de mayor afluencia, la atención que ya se viene prestando a los usuarios del servicio municipal de autobuses urbanos en la oficina ubicada en la Gran Vía, 4.

El día de apertura elegido coincide con la celebración de la jornada del 'Día sin coches', una fecha especialmente señalada en el calendario del transporte público europeo, que demuestra la apuesta del Ayuntamiento de Salamanca y de la empresa concesionaria del servicio por el fomento del transporte público y de la movilidad sostenible en la ciudad.

Cabe recordar, que la apertura de este nuevo espacio es una de las mejoras del nuevo contrato a partir del Plan Director del Autobús Urbano, un documento consensuado y dialogado que fue redactado de acuerdo a las aportaciones de los integrantes del Grupo de Trabajo para la Reordenación del Transporte Público para regular las líneas, frecuencias y paradas.