A la derecha, uno de los falsos recaudadores que ha recorrido las calles del centro en los últimos días. ASPAS.SALAMANCA EN INSTAGRAM

Nueva estafa en Salamanca: la Asociación de Personas Sordas lanza una alerta por los falsos recaudadores que recorren el centro

Ha aclarado, a través de sus redes sociales, que ni ellos ni ninguna de sus asociaciones colaboradoras llevan a cabo recogidas de dinero en la vía pública

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:47

La Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS Salamanca) ha emitido una alerta pública tras detectar un intento de estafa en pleno centro de la ciudad. En los últimos días, un grupo de jóvenes ha sido visto por la calle Toro solicitando donaciones bajo la falsa premisa de representar a una asociación de personas sordas.

Según ha informado ASPAS Salamanca a través de sus redes sociales, estas personas se hacen pasar por miembros de una organización sin ánimo de lucro para obtener dinero de los viandantes, asegurando que están recaudando fondos para ayudar a la comunidad sorda. Sin embargo, la asociación ha aclarado de forma contundente que ni ellos ni ninguna de sus asociaciones colaboradoras llevan a cabo recogidas de dinero en la vía pública. «Queremos denunciar públicamente esta situación. Nuestra entidad no realiza ninguna recaudación de dinero en la calle. Pedimos a la ciudadanía que no colabore ni facilite donativos a estas personas», señala el comunicado lanzado.

La asociación ha instado a los salmantinos y visitantes a estar atentos y a no dejarse engañar. También han pedido que se comparta esta información con el mayor número de personas posible para evitar que más ciudadanos caigan en esta estafa.

