Nueva edición de la Feria de Empleo de Salamanca, el 3 de octubre: ya oferta 26 empleos y sumando El encuentro promovido por la Cámara de Comercio con apoyo de la Junta ofrecerá talleres para optimizar el perfil de redes sociales, aprender técnicas para manejar el estrés o prepararse entrevistas de trabajo en inglés

Carlos Rincón Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:18

El viernes 3 de octubre, la Cámara de Comercio de Salamanca, en colaboración con el Ecyl, celebrará y acogerá en su sede de la plaza de Sexmeros una nueva edición de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación. El nuevo presidente del órgano cameral, Alberto Díaz, a explicado este lunes que «este encuentro se ha consolidado como un punto de referencia en Salamanca para poner en contacto a empresas, emprendedores, instituciones y personas que buscan activamente empleo». «Nuestro objetivo es triple: facilitar oportunidades laborales, acompañar en el desarrollo profesional e impulsar la innovación como motor de crecimiento», ha añadido.

Más de 60 empresas y entidades participarán en esta edición. «Representan a sectores de todos los tipos: recursos humanos, gran distribución, bancas y seguros, transporte, movilidad, tecnología, salud, educación, e incluso el tercer sector», ha explicado Díaz. Y, aunque se espera que continúen aumentando, ya son 26 las ofertas de empleo que estas compañías han puesto sobre la mesa.

«Pueden consultarse en nuestra web. Los interesados pueden enviar su currículum por correo electrónico o, mejor aún, si quieren acudir personalmente a la Feria. Lo recomendamos, porque al final entregarlo directamente siempre supone un valor añadido», ha explicado el presidente de la Cámara, que ha estado acompañado del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, y la gerente provincial del Ecyl, Reyes Gallego. «Conviene destacar que no todas las empresas publican estas vacantes. Por ello, recomendamos a la gente que acuda a los stand para descubrir y ver posibles salidas profesionales», ha añadido.

El programa de la Feria se dividirá en tres grandes bloques. En primer lugar, el emprendimiento, en el que se analizará un caso de éxito, adoptaunabuelo.org, un ejemplo nacional e internacional de innovación social. En empleo, se abordarán los aprendizajes del deporte aplicados a las empresas. Y en la innovación se reflexionará sobre los desafíos de la transformación digital y el papel de la inteligencia artificial aliada a las empresas. Además, la feria va a ofrecer talleres prácticos personalizados, diseñados para mejorar la empleabilidad, que van desde optimizar el perfil de redes sociales, aprender técnicas para manejar el estrés o prepararse entrevistas de trabajo en inglés.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta ha insistido que la Feria es «un punto de encuentro de personas que están en búsqueda activa de empleo y no sólo que estén buscando empleo, sino también estudiantes que a lo mejor están terminando sus formaciones». «Es un punto ideal para que tanto los que están terminando vean un poco cuál es el tejido empresarial que tenemos en Salamanca y cómo se están moviendo todos los sectores así como para que también ellos orienten sus intenciones o su camino profesional y que también las empresas tengan un punto de encuentro con esos jóvenes que terminan y que están buscando trabajo o no tan jóvenes», ha añadido