Nueva cátedra de la Universidad de ecosistemas digitales e innovación social

La Universidad de Salamanca y Telefónica Móviles España han creado la «Cátedra Telefónica de ecosistemas digitales e innovación social» en un acuerdo firmado entre el rector Juan Manuel Corchado; la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz; el director autonómico de la compañía, Javier Alonso; y el director de la Cátedra, Gustavo Lannelongue.

En concreto, la Cátedra estará adscrita al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), que sustituirá a la hasta ahora vigente «Cátedra Medialab Ecosistemas Digitales e Innovación Social». Esta nueva Cátedra resurge como espacio estratégico de colaboración entre la Universidad y Telefónica Móviles España para el impulso conjunto de actividades de investigación aplicada, formación avanzada, transferencia de conocimiento, emprendimiento y divulgación científica en el ámbito de la transformación digital, al tiempo que renueva el compromiso de la Universidad de Telefónica Móviles España, ajustado al nuevo reglamento de la Universidad.

Esta Cátedra representa un compromiso compartido por fomentar el desarrollo tecnológico, la experimentación interdisciplinar y el impacto social de las tecnologías emergentes, constituyéndose en un punto de encuentro entre universidad, empresa y sociedad para abordar los desafíos digitales actuales.

El objetivo será el desarrollo de iniciativas en los campos de la formación, la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la divulgación científica en torno a los procesos de transformación digital, la innovación tecnológica y sus implicaciones en el ámbito social, económico y cultural.

En particular, la Cátedra desarrollará las siguientes actividades: fomentar la formación de estudiantes, profesionales y ciudadanía en competencias digitales, mediante cursos, talleres, seminarios, hackatones y proyectos educativos innovadores; impulsar la investigación y experimentación interdisciplinar en tecnologías emergentes, modelos de negocio digitales, inteligencia artificial, ciencia de datos y cultura digital; promover la transferencia de conocimiento y tecnología, actuando como un espacio de colaboración entre universidad, empresa y sociedad para el desarrollo de prototipos, pilotos y soluciones de valor social; y difundir el conocimiento generado a través de publicaciones, eventos abiertos, actividades divulgativas y presencia activa en medios digitales.

El director de la Cátedra será Gustavo Lannelongue Nieto, catedrático de Universidad de Salamanca adscrito al área de Organización de Empresas. Asimismo, formarán parte de ella profesores con vinculación permanente de la USAL, seleccionados en función de su trayectoria académica y afinidad temática: María Jesús Santos Sánchez (PTU Física Aplicada), Pablo Garrido Prada (PPL Organización de Empresas) y Javier González Benito (CU Organización de Empresas). También contará con otros colaboradores como Enrique González González (PAS Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras), Teresa Martín García (PAD Comunicación Audiovisual) y Francisco García García (PTGAS).