Noviembre se despide con datos históricos de precipitaciones

Noviembre se despide en Salamanca como uno de los más lluviosos de las últimas décadas. Los datos provisionales recogidos por la red de estaciones de la AEMET —a falta aún de validación oficial— confirman un mes excepcional, marcado por una sucesión de borrascas atlánticas que han dejado acumulados muy superiores a lo habitual en la provincia.

La situación más llamativa se ha producido en La Covatilla, donde el pluviómetro ha sumado 394 litros por metro cuadrado, una cifra sin precedentes en toda su serie histórica. Nunca antes, desde que existen registros, se había recogido tal volumen de precipitación en un mes de noviembre. Este récord se fraguó con la llegada de la borrasca 'Claudia', que dejó más de 150 litros en una sola jornada.

Un comportamiento similar se ha dado en El Maíllo, que ha cerrado el mes con 219 l/m², también sin antecedentes conocidos. Estos valores reflejan la persistencia de frentes muy activos y un flujo húmedo constante del suroeste, que ha favorecido las lluvias orográficas en el entorno de la sierra, especialmente marcado por la borrasca 'Claudia'. A pesar de los 271 litros contabilizados en Navasfrías, no ha sido histórico, ya que en 2011 se registraron 289,6 litros.

En la meseta, el aeropuerto de Matacán ha registrado 61,9 l/m², muy por encima de su media climática de los últimos 30 años para noviembre, situada en 40 l/m². Para encontrar un noviembre que supere esa cifra hay que retroceder casi tres décadas: en 1996, el observatorio acumuló 189 l/m². Hay que tener en cuenta que esta es la estación de referencia, no automática, y que sirve para valorar el comportamiento climático en las series estadísticas. Si se compara con la última referencia temporal de 2024, también se ha registrado un acumulado mucho mayor de lluvia, ya que fueron 42,3 litros, 20 menos que los contabilizados este mes en la estación ubicada en el aeropuerto salmantino.

En la capital, los datos indican también un mes húmedo, con 71 litros recogidos. Salamanca llevaba casi un cuarto de siglo sin rebasar los 77,6 litros registrados en noviembre del año 2000, la última referencia en la que la ciudad superó ese umbral mensual. Los distintos observatorios muestran un comportamiento común: la provincia ha vivido un mes marcado por lluvias abundantes, muy lejos del patrón seco de los noviembres recientes.

A falta de la consolidación oficial de los datos, todo apunta a que 2025 será recordado como un noviembre excepcionalmente lluvioso, con registros que destacan tanto por su volumen como por su impacto en la climatología provincial.