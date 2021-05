Noche de descontrol en Salamanca: casi medio millar de multas por botellones y por no llevar mascarilla

La Policía local ha tenido en la madrugada de este sábado trabajo a destajo como no se recuerda. Las cifras de las multas que han impuesto son espectaculares. Según informan fuentes municipales, se ha sancionado a 280 personas por no llevar mascarilla, a 119 por participar en botellones y a otras 29 por fumar en una terraza o no guardar la correspondiente distancia de seguridad.

Pero hubo más. Los agentes impusieron 22 sanciones por ruidos y molestias en viviendas y otras 9 personas fueron multadas por superar el número permitido que puede estar reunido en torno a una mesa, que son 6 personas.

Además, se cerró un establecimiento donde todavía se seguía de fiesta fuera del horario permitido, que en estos momentos son las doce de la noche.

Todo ello hace que las multas impuestas esta madrugada casi lleguen al medio millar.

Ya el viernes la noche fue movida con muchas fiestas en pisos y también 170 denuncias por no llevar mascarilla. Las autoridades temen a que este domingo de madrugada vuelvan a repetirse situaciones de este tipo. De hecho, la Policía nacional se ha sumado al despliegue policial para evitar botellones y aglomeraciones.