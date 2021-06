“No es fácil admitir la derrota y que tu vida la dirige el alcohol”. El testimonio de salmantinos que tocaron fondo

“Me llamo Juan, soy alcohólico y no he bebido”. Así comienzan las reuniones del grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos en los locales del paseo del Rollo, 53, donde cada lunes (19:30 horas) y sábados (17:00 horas) se dan cita enfermos de alcoholismo de todas las edades y estatus sociales. Una cifra de asistentes y consultas que ha crecido tras la pandemia, según confirman. Juan acude todas las semanas desde hace 8 años, aunque los inicios no fueron fáciles. En eso coinciden los compañeros.

“Para nadie es fácil reconocer que tienes un problema. No es fácil admitir la derrota y que tu vida la dirige el alcohol. Lo difícil es llamar a Alcohólicos Anónimos, pero una vez estás aquí sólo recibes cariño de unos compañeros que han pasado por lo mismo que tú”, confirma Pablo, otro miembro del grupo Salamanca desde hace diez años. Pablo era bebedor social, de fines de semana y celebraciones. “Consideraba que bebía como una persona normal. Pero en mí, el alcohol desencadenaba comportamientos que no eran buenos y problemas familiares. Un sábado que salí y bebí más de lo debido tuve un accidente con el coche. Por suerte sólo fueron daños materiales y consecuencias legales. Yo sabía que necesitaba ayuda y que tenía algo que no podía con ello, por eso fue cuando tecleé en internet Alcohólicos Anónimos”, relata Pablo, que hoy brinda sin problema en los eventos con agua y vive “tan feliz”.

A su lado está Pepe, otro de los veteranos. Él era de tomarse tres o cuatro chupitos en el bar antes de ir a trabajar, otros más a la hora del bocadillo y unas cañas antes de comer, además de seguir por la tarde bebiendo. “No ves el daño que te haces, a parte del presupuesto que te gastas. Lo veía como algo normal porque vivimos en una sociedad en la que para todo está el bar. Nadie queremos admitir que tenemos una enfermedad, que somos alcohólicos. Te piensas que eres un borrachín y que lo haces por vicio”, relata. En su caso, los problemas que tenía con su familia derivados del alcoholismo le obligaron a acudir a Alcohólicos Anónimos.

“Cuando llegas, te llevas una grata impresión. Te reciben dos compañeros, le explicas tu problema y ellos te cuentan el suyo y la experiencia. En las primeras reuniones no entiendes nada pero ya ves el respeto a la hora de hablar y que nadie juzga a nadie, ni se critica a nadie. Lo que aquí se dice, aquí se queda y si me ves por la calle me puedes saludar o no, no pasa nada”, explica Pepe, que admite que pasó sus tres primeros años en las reuniones “calentando silla”.