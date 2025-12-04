La nieve se despide para recibir un mes con temperaturas atípicas La Aemet prevé un aumento gradual del tiempo y pocas lluvias en Salamanca. Diciembre será más lluvioso y con temperaturas por encima del promedio

Celia Luis Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:30

La nieve que sorprendió la noche del martes a los salmantinos dará paso a varios días de ambiente invernal pero cada vez menos blanco y con temperaturas por encima de lo habitual para estas fechas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y su delegación en Castilla y León.

El delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, explica que se espera tiempo frío, pero más estable, sin apenas precipitaciones en la capital y con la cota de nieve ya situada en torno a 1.600–1.800 metros, por lo que solo podrían verse acumulaciones en las cumbres del Sistema Central. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, ayudadas por el paso de nubes y el flujo de vientos del oeste.

En la jornada de este jueves llegará un frente frío que barrerá la provincia y dejará lluvias en general débiles pero repartidas por buena parte del territorio, acompañadas de viento moderado del oeste. A pesar del carácter más invernal de la situación, la cota de nieve seguirá alta, de forma que las precipitaciones serán en forma de agua en la mayor parte de la provincia y solo cuajarán, de nuevo, en zonas de montaña. El viernes comenzará el influjo de aire atlántico, con abundante nubosidad, chubascosdébiles y un nuevo ascenso térmico que situará las máximas por encima de los valores normales para comienzos de diciembre.

El fin de semana mantendrá el ambiente gris pero relativamente templado. El sábado predominarán los cielos nubosos, con vientos moderados del oeste y posibilidad de lluvias aisladas, mientras la atmósfera tiende a estabilizarse y la cota de nieve se mantiene en cotas altas. De cara al domingo y al lunes, la previsión apunta a una mejoría más clara: no se esperarán precipitaciones en la provincia y las temperaturas seguirán en el lado suave del invierno, con máximas que superarán los valores habituales de estas fechas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 4 grados y las máximas los 16 hasta el próximo martes, 9 de diciembre. La cota de nieve a nivel de provincia será de unos 1.700 este jueves, 2.400 el viernes, 2.300 el sábado, 1.900 el domingo y 1.700 el lunes.

Más allá de esta semana, las proyecciones de la Aemet dibujan un comienzo de invierno más húmedo y templado de lo normal. Para la segunda y tercera semana de diciembre se espera en Salamanca un tiempo más lluvioso que la media, con temperaturas también por encima del valor de referencia. Y para el trimestre diciembre–enero–febrero, el escenario más probable es el de un invierno con temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones iguales o algo inferiores al promedio, lo que apunta a menos nevadas significativas en la capital y a un protagonismo mayor de la lluvia y de las nieblas en la comunidad.