Todo lo necesario para disfrutar de unas navidades inolvidables

E.Leclerc Salamanca se convierte, un año más, en el gran punto de encuentro para vivir y preparar la Navidad con todo lo necesario en un único espacio. Desde la decoración del hogar y de la mesa, hasta la mejor selección gastronómica, juguetes, tecnología y regalos para empresa o particulares, el hipermercado presenta ya su completa campaña navideña, pensada para facilitar las compras a los clientes de la capital y toda la provincia.

Para ello, E.Leclerc abrirá numerosos festivos, ampliando al máximo la disponibilidad de su oferta. Durante este periodo, los días 6 de diciembre, así como los domingos 14, 21 y 28, y el 4 de enero, el centro abrirá de 10:00 a 21:30 horas, un horario extenso que permite planificar las compras con comodidad y sin prisas.

La campaña de lotes y cestas de Navidad ya está plenamente activa y ocupa un espacio protagonista en la galería comercial. Empresas y particulares pueden elegir entre una amplia variedad de propuestas ya montadas o solicitar cestas personalizadas, incorporando el surtido que deseen. Como es habitual, el hipermercado siempre está al lado del productor local y cobra especial importancia el producto de Salamanca, con embutidos de Guijuelo, vinos de la Sierra, quesos de Las Arribes y otros elementos de calidad que aportan identidad propia a cada lote.

Los dulces navideños también están listos para recibir la temporada: mesas de turrones, chocolates a granel, bombones, novedades con frutos secos y una pastelería artesanal elaborada en el propio centro. Para los pequeños de la casa destacan los calendarios de Adviento y todo tipo de decoración navideña, incluso aquella que se puede complementar con dulces.

En pescadería, a medida que se acercan las fechas señaladas, se amplía el surtido de marisco fresco y congelado. El gambón y la gamba congelada son los productos estrella, junto a besugo, rape y rodaballo fresco. En carnicería, además de cochinillos y corderos, destacan los rellenos listos para hornear, tanto de cerdo como de ternera, un producto cada vez más demandado por su comodidad y resultado final.

El recorrido gastronómico se completa con tablas de quesos preparadas, listas para servir, y con la amplia bodega del hipermercado. Además, todos los martes de diciembre, los clientes con tarjeta E.Leclerc acumulan un 4% de sus compras.

Juguetes, tecnología, decoración del hogar y aparcamiento gratuito completan la experiencia de un centro que continúa siendo referente para vivir la Navidad en Salamanca.

E. Leclerc Salamanca

Avenida E. Leclerc, 1

37900 - Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

923 12 88 00

www.eleclerc.es/tiendas/salamanca