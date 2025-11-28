Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Galería central de dulces navideños ubicada en E. Leclerc Salamanca. ALMEIDA
Todo lo necesario para disfrutar de unas navidades inolvidables

E.Leclerc Salamanca ofrece un amplio surtido gastronómico, decoración, juguetes y horarios extendidos para facilitar todas las compras en un mismo espacio de manera cómoda y práctica

EÑE

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:43

E.Leclerc Salamanca se convierte, un año más, en el gran punto de encuentro para vivir y preparar la Navidad con todo lo necesario en un único espacio. Desde la decoración del hogar y de la mesa, hasta la mejor selección gastronómica, juguetes, tecnología y regalos para empresa o particulares, el hipermercado presenta ya su completa campaña navideña, pensada para facilitar las compras a los clientes de la capital y toda la provincia.

Para ello, E.Leclerc abrirá numerosos festivos, ampliando al máximo la disponibilidad de su oferta. Durante este periodo, los días 6 de diciembre, así como los domingos 14, 21 y 28, y el 4 de enero, el centro abrirá de 10:00 a 21:30 horas, un horario extenso que permite planificar las compras con comodidad y sin prisas.

La campaña de lotes y cestas de Navidad ya está plenamente activa y ocupa un espacio protagonista en la galería comercial. Empresas y particulares pueden elegir entre una amplia variedad de propuestas ya montadas o solicitar cestas personalizadas, incorporando el surtido que deseen. Como es habitual, el hipermercado siempre está al lado del productor local y cobra especial importancia el producto de Salamanca, con embutidos de Guijuelo, vinos de la Sierra, quesos de Las Arribes y otros elementos de calidad que aportan identidad propia a cada lote.

Los dulces navideños también están listos para recibir la temporada: mesas de turrones, chocolates a granel, bombones, novedades con frutos secos y una pastelería artesanal elaborada en el propio centro. Para los pequeños de la casa destacan los calendarios de Adviento y todo tipo de decoración navideña, incluso aquella que se puede complementar con dulces.

En pescadería, a medida que se acercan las fechas señaladas, se amplía el surtido de marisco fresco y congelado. El gambón y la gamba congelada son los productos estrella, junto a besugo, rape y rodaballo fresco. En carnicería, además de cochinillos y corderos, destacan los rellenos listos para hornear, tanto de cerdo como de ternera, un producto cada vez más demandado por su comodidad y resultado final.

El recorrido gastronómico se completa con tablas de quesos preparadas, listas para servir, y con la amplia bodega del hipermercado. Además, todos los martes de diciembre, los clientes con tarjeta E.Leclerc acumulan un 4% de sus compras.

Juguetes, tecnología, decoración del hogar y aparcamiento gratuito completan la experiencia de un centro que continúa siendo referente para vivir la Navidad en Salamanca.

E. Leclerc Salamanca

Avenida E. Leclerc, 1

37900 - Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

923 12 88 00

www.eleclerc.es/tiendas/salamanca

