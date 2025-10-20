Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pasacalles del mercado navideño del año pasado en el Parque de Navidad del entorno de la Catedral. ARCHIVO

La Navidad regresa a su plaza: Anaya vuelve a oler a mercado

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes inicia el contrato que tendrá una duración de 40 días, del 27 de noviembre al 5 de enero

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27

El mercado navideño regresará este año a la plaza de Anaya.

Así se establece en el inicio de la contratación del servicio para estas fiestas que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes establece en 40 días, con fecha de inicio el 27 de noviembre y de fin, el 5 de enero.

El mercado debe contar con venta de productos típicos navideños, talleres demostrativos, espectáculos de calle, decoración y diseño acordes a la época navideña, tal y como se refleja en el proceso de iniciación del expediente, que tiene una previsión de ocupación de la vía pública de 150 metros lineales.

