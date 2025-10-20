La Navidad regresa a su plaza: Anaya vuelve a oler a mercado La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes inicia el contrato que tendrá una duración de 40 días, del 27 de noviembre al 5 de enero

Pasacalles del mercado navideño del año pasado en el Parque de Navidad del entorno de la Catedral.

Belén Hernández Salamanca Lunes, 20 de octubre 2025, 19:27 Comenta Compartir

El mercado navideño regresará este año a la plaza de Anaya.

Así se establece en el inicio de la contratación del servicio para estas fiestas que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes establece en 40 días, con fecha de inicio el 27 de noviembre y de fin, el 5 de enero.

El mercado debe contar con venta de productos típicos navideños, talleres demostrativos, espectáculos de calle, decoración y diseño acordes a la época navideña, tal y como se refleja en el proceso de iniciación del expediente, que tiene una previsión de ocupación de la vía pública de 150 metros lineales.