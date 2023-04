¿Ñamericano? El nuevo nombre para el idioma español genera debate en la Universidad de Salamanca

El escritor argentino Martín Caparrós ha pedido en el IX Congreso Internacional de la Lengua que se abra el debate acerca de la denominación de la lengua española. Desde su punto de vista, sería más correcto buscar un nombre común a los veinte países en los que se habla español en lugar de que este idioma lleve el nombre de España. Su propuesta es que se denomine “ñamericano”.

Su propuesta parece que no tiene muchos defensores. “No tiene ningún interés ni importancia. Es como cuando García Márquez dijo que había que jubilar la ortografía, no iba en serio, pero un creador se puede permitir decir algo así. Lo único que se induce de ahí es que hoy el español está en América sobre todo y que tenemos que contar con ellos como ya se hace”, asegura el académico salmantino José Antonio Pascual.

El lingüista, que participó en el encuentro celebrado en Cádiz en el que el escritor argentino lanzó esta idea, cuando menos sorprendente, insiste en que Martín Caparrós no tenía intención de crear doctrina en absoluto, ni tan siquiera pretendía crear debate. “Un creador es una persona que quiere deslumbrar y eso se consigue diciendo una cosa un poco espectacular”, añade Pascual sobre las palabras de Martín Caparrós.

Del mismo modo, Julio Borrego, catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Salamanca y académico correspondiente, asegura que los escritores “tienen que ponerse creativos. Son ocurrencias que van con el oficio”.

Borrego defiende que el español de América no es un ente separado del español de España, “es una realidad muy heterogénea, hay muy pocos fenómenos exclusivos del español de América porque lo que hay es un mosaico de hablas, lo mismo que sucede en España, así que no hace falta un nombre unitario porque sería falso. Además, en caso de necesitarlo, ya tenemos el español de América, aunque algunos no les gusta y dicen que debería ser el español en América”.

En esta línea, el director del Departamento de Lengua Española del Estudio salmantino, Javier de Santiago Guervós, señala que es “una discusión intrascendente. A nadie de le ocurre pensar en cambiar el nombre al inglés aunque hay más hablantes en Estados Unidos”. Además, el catedrático recuerda que el núcleo del español es el latín y tiene préstamos del árabe y de las lenguas prerromanas, pero “los préstamos de América son muy pocos como para que lleve todo el peso de la denominación”.

Javier de Santiago Guervós apunta a que la propuesta solo tiene una motivación política. “¿La lengua de Cervantes sería ‘americaño’ antiguo? ¿Y la lengua anterior a la conquista? Es una ocurrencia y no tiene ningún sentido desde el punto de vista filológico y lingüístico, es una reminiscencia de un rencor histórico-político de algunos representantes de América Latina que utilizan constantemente esto como un arma de desagravio cuando jamás en España, que yo recuerde, nadie lo ha utilizado como instrumento de humillación contra ningún país. El lenguaje español les abre puertas, no sé qué beneficio político obtienen de ese victimismo”.

Ya sea bajo el formato de “ñamericano” o de “hispanoamericano”, como defiende el escritor peruano Alonso Cueto, la idea no ha llegado más lejos del auditorio en el que los creadores lanzaron su propuesta.