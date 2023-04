Nadie quiere ser director de colegio e instituto: sin candidatos para 20 centros salmantinos

La Dirección Provincial de Educación tendrá que nombrar de oficio, casi “a dedo”, a los directores de 20 colegios e institutos de la provincia. Ninguno de sus profesores de esos centros ni de ningún otro —pueden optar incluso docentes que trabajen en otras provincias— ha optado al concurso de méritos convocado por la Junta para elegir quien se pondrá a su frente desde este 1 de julio hasta el 30 de junio de 2027. Las complicaciones que está conllevando la aplicación de la LOMLOE, la desmedida carga burocrática que lleva aparejado el cargo y la inseguridad jurídica en la toma de decisiones hacen que a maestros y profesores no les merezca la pena asumir la dirección de los centros escolares, según concluyen los presidentes provinciales de CSIF y ANPE, Federico Martín y Guillermo Bueno, respectivamente.

El pasado 3 de marzo, la Consejería convocó el procedimiento para seleccionar y nombrar a los nuevos directores de aquellos centros de Castilla y León en los que el puesto quedará vacante desde el 30 de junio, ya sea por jubilación o por fin de mandato. En la provincia, son 49 los colegios e institutos, así como los Conservatorios Superior y Profesional, los que se encuentran en esa situación. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en Salamanca solo se han presentado 37 candidatos, cada uno de los cuales debía especificar qué centro optaba a dirigir. Tres aspirantes han sido excluidos del concurso de méritos por no cumplir los requisitos exigidos para ocupar el puesto. Y en cuatro casos hay dos candidatos que optan a dirigir el mismo centro. Por otra parte, dos personas han presentado su candidatura en más de un centro. Así, en la provincia hay 20 centros a los que no se ha presentado ni un solo aspirante, conforme al listado publicado por la Consejería de Educación. En estos casos, las bases del concurso fijan que lo nombrará “el titular de la dirección provincial de Educación oído el Consejo Escolar”.

Aunque en el anterior concurso de méritos, explican los sindicatos, ya hubo bastantes centros para los que no había candidato, esta vez es más acusado, explican los sindicatos. “Ser director no merece la pena. La carga burocrática se ha llevado a un extremo que la gente huye porque no da tiempo a gestionar todo el papeleo, no tienes ningún tipo de autoridad frente a los compañeros. No hay prácticamente ningún incentivo más allá de los puntos en el concurso de traslados”, señala Federico Martín. Guillermo Bueno asegura que la implantación de la LOMLOE ha acentuado más el problema.