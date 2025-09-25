Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de la elección de los honoris causa en el Paraninfo.

Nadal logra el 'no hay billetes' para el honoris causa en un día

Las solicitudes de invitaciones recibidas en apenas unas horas daban para llenar varias veces el Paraninfo de la Universidad

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:15

El número de solicitudes para asistir al acto de nombramiento de Rafael Nadal como doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca ha sido «muy superior al aforo permitido». Tanto es así que «daría para llenar varias veces el Paraninfo», apuntaban este miércoles fuentes del Estudio salmantino.

El departamento de protocolo de la Universidad de Salamanca envió en la madrugada del martes un correo electrónico a cientos de miembros de la comunidad universitaria. Lo hizo a las 6:05 de la mañana, para no 'sorprender' a nadie en mitad de una clase y que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades de solicitar su invitación, respondiendo al correo con la mayor premura posible.

La respuesta fue inmediata, prácticamente desde el momento del envío y en «cuestión de horas» ya se habían recibido más solicitudes de invitación que plazas disponibles en el Paraninfo de la Universidad. En la misma tarde del martes -a las 20:15- se envió un segundo correo informando de que «la respuesta ha sido abrumadora» y que la Universidad lamentaba no poder aceptar nuevas peticiones de asistencia a la ceremonia.

«Nos encontramos revisando las solicitudes recibidas hasta el momento. Dado el elevado volumen de peticiones y la limitada capacidad del Paraninfo: la asignación de plazas se realizará en función del aforo disponible, por lo que, desafortunadamente, no será posible confirmar plaza a todas las personas que han solicitado asistir», puntualizaba el último correo electrónico.

A la hora de determinar quién podrá acceder al acto, la Universidad explica que aplicará dos criterios. Por un lado, se concederá prioridad a los doctores que asistan con traje académico. El segundo criterio es la asignación de invitaciones por orden de petición.

La ceremonia de investidura de Rafael Nadal se celebrará el próximo 3 de octubre, a las 12:00, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

