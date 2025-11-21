Mutua Montañesa y el INSS abordan en una jornada los cambios legales en la jubilación activa y los contratos por incapacidad El acto se ha celebrado en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:10

Mutua Montañesa, en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha organizado una jornada destinada a analizar las últimas novedades legislativas en materia de compatibilidad entre jubilación y actividad laboral, así como las modificaciones que afectan a los contratos de trabajo tras la declaración de Incapacidad Permanente Total.

El evento, dirigido a profesionales del ámbito laboral y de la seguridad social, se ha celebrado con el objetivo de ofrecer un espacio de actualización y debate sobre las implicaciones legales y prácticas de estas reformas, proporcionando herramientas útiles para la correcta gestión de casos relacionados con la jubilación activa y la adaptación de los contratos de trabajo en situaciones de incapacidad.