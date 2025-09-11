«Los músicos somos como deportistas» Mario Vercher, fagotista de la Banda Municipal de Salamanca, relata como es un día en su vida como músico

Para Mario Vercher, fagotista de la Banda Municipal de Música de Salamanca, un día de concierto requiere tanta preparación física y mental como una competición deportiva. Así lo explica él mismo al describir su rutina previa a una actuación.

«Un día de concierto, lo que normalmente hago es levantarme pronto en casa para así poder coger el instrumento y hacer ejercicios de calentamiento», comenta Vercher. «Porque al final, los músicos, aunque no lo parezca, somos como deportistas. Tenemos que preparar nuestro cuerpo y nuestra mente».

Además del entrenamiento individual, la puntualidad y la preparación antes del evento son claves para un buen desempeño sobre el escenario. «Después me pongo el traje negro, y los músicos, cuando tenemos concierto, solemos venir media hora o cuarenta y cinco minutos antes para estar en el lugar tranquilamente, coger tu sitio, montar, sentarte. Porque los agobios nunca vienen bien para tocar», añade.

En cuanto a su organización de su día a día, reconoce que la música estructura su rutina, aunque no siempre sea sencillo compaginarlo todo. «Dependiendo de los meses tenemos más o menos conciertos y yo, aparte, lo compatibilizo con mi vida docente, porque soy profesor. Es verdad que muchas veces toca trabajar en fines de semana. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, se compagina bien», explica el músico.

Para Mario uno de los aspectos que más valora es el compañerismo dentro de la banda. «Somos un grupo que llevamos juntos varios años, y eso se nota a la hora de trabajar. Cuando los músicos tocamos juntos, nuestras mentes también se conectan. Y eso, cuando llevas muchos años tocando al lado de una persona, te hace estar más a gusto», asegura. Para él, ese vínculo va más allá de los ensayos: «Algunas veces antes de los conciertos quedamos para tomarnos un café juntos. Hay muy buen ambiente».

La vida de un músico como Mario Vercher combina dedicación, compañerismo y pasión, donde cada nota representa mucho más que música.