Multa de 500 euros a dos jóvenes por orinar en plena Plaza Mayor

B.H. Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento informó este miércoles de varias sanciones por conductas incívicas registradas en el centro de la ciudad. La más destacada corresponde a la multa de 500 euros impuesta a dos jóvenes que, en la madrugada del pasado 7 de agosto, fueron sorprendidos orinando en la Plaza Mayor sobre las 5:30 horas.

Este tipo de actos constituyen una infracción grave de la ordenanza municipal de convivencia y llevan aparejadas sanciones económicas que buscan disuadir comportamientos que afectan tanto a la imagen de la ciudad como a la salubridad en espacios públicos. La Plaza Mayor, reconocida como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, es uno de los enclaves más sensibles a este tipo de incidentes.

Durante la comisión también se dio cuenta de otras dos sanciones similares a sendos jóvenes que el 26 de julio, poco después de las 5:00 horas, fueron sorprendidos realizando sus necesidades fisiológicas en la calle Correhuela, también en pleno centro de Salamanca. Cabe recordar que el año pasado las sanciones por este motivo se incrementaron hasta los 500 euros tanto en el centro como en el resto de la ciudad.