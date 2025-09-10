Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza Mayor de noche.

Multa de 500 euros a dos jóvenes por orinar en plena Plaza Mayor

fueron sorprendidos sobre las 5:30 horas del pasado 7 de agosto

B.H.

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:00

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento informó este miércoles de varias sanciones por conductas incívicas registradas en el centro de la ciudad. La más destacada corresponde a la multa de 500 euros impuesta a dos jóvenes que, en la madrugada del pasado 7 de agosto, fueron sorprendidos orinando en la Plaza Mayor sobre las 5:30 horas.

Este tipo de actos constituyen una infracción grave de la ordenanza municipal de convivencia y llevan aparejadas sanciones económicas que buscan disuadir comportamientos que afectan tanto a la imagen de la ciudad como a la salubridad en espacios públicos. La Plaza Mayor, reconocida como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, es uno de los enclaves más sensibles a este tipo de incidentes.

Durante la comisión también se dio cuenta de otras dos sanciones similares a sendos jóvenes que el 26 de julio, poco después de las 5:00 horas, fueron sorprendidos realizando sus necesidades fisiológicas en la calle Correhuela, también en pleno centro de Salamanca. Cabe recordar que el año pasado las sanciones por este motivo se incrementaron hasta los 500 euros tanto en el centro como en el resto de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  2. 2 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  3. 3 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  4. 4 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  5. 5 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación
  6. 6 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este miércoles 10 de septiembre
  8. 8 Juan Ortega, ante su debut en La Glorieta: «No soy ambicioso con el dinero, pero sí por torear mejor que nadie»
  9. 9 Cuatro detenidos por robar en el interior de un coche en pleno centro de Salamanca
  10. 10 El inimitable rock de Medina Azahara volvió a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Multa de 500 euros a dos jóvenes por orinar en plena Plaza Mayor

Multa de 500 euros a dos jóvenes por orinar en plena Plaza Mayor