El vicedecano Diego del Pozo, la artista Nenyure Llames y el coordinador Aquilino González. ALMEIDA

La muestra «Atravesando el Suelo» de Nenyure Llames llega al Fonseca

La exposición se podrá ver hasta el próximo 5 de octubre

M.B.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:21

La sala del Espacio de Arte Experimental del Fonseca cierra el curso con la exposición, «Atravesando el suelo», de la artista Nenyure Llames, que se podrá visitar hasta el 5 de octubre y aborda una reflexión sobre los espacios que fueron arrebatados a determinados colectivos en la infancia, y crear un espacio de escucha.

La muestra se enmarca en el proyecto de apoyar a creadores emergentes formados en la universidad, brindándoles la posibilidad de dar forma a sus primeros trabajos individuales con recursos y acompañamiento institucional, así lo ha explicado Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, en la presentación, junto a Diego del Pozo, vicedecano de Infraestructuras y Extensión Cultural y la propia creadora.

Llames propone una instalación que mezcla objetos encontrados, escultura y memoria, para hablar de cómo la arquitectura y el urbanismo funcionan a veces como mecanismos de expulsión social. Infancias interrumpidas, adolescencias negadas, vidas que buscaron refugio en márgenes urbanos: entre la poética y la denuncia. La obra se desenvuelve entre el mundo «quinqui» de España en los años 70, y mundos suburbanos de una vieja estación abandonada en Berlín.

«El proyecto se mueve entre lo político y lo íntimo —explicó la artista—, intentando crear un espacio activo de escucha hacia quienes fueron sistemáticamente apartados». Inspirada tanto en movimientos urbanos en España como en Berlín, la exposición indaga en los vínculos entre juventud, ciudad y exclusión.

Panera destacó la madurez plástica del trabajo, capaz de generar múltiples niveles de lectura y convertir cada pieza en un «dispositivo de reflexión sobre el presente». Por su parte, Del Pozo subrayó la importancia de estas iniciativas para acompañar a los estudiantes en sus primeros pasos en la creación contemporánea: «Son años decisivos para iniciar una carrera artística».

Espacios grises

