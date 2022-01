Movida por encabezar la lista de Ciudadanos en Salamanca a las próximas elecciones regionales

No hay tiempo para primarias y aunque todavía falta el visto bueno de la Ejecutiva nacional del partido, Luis Fuentes se postula ya para encabezar la lista de Ciudadanos a las elecciones del próximo 13 de febrero. Es la propuesta que la coordinadora regional de la formación naranja, Gemma Villarroel, ha trasladado a la directiva nacional. Nacido en Salamanca, el todavía presidente de las Cortes de Castilla y León se presentó tanto en los comicios autonómicos de 2015 como en los de 2019 por Valladolid. Sin embargo, dado que las encuestas no se presentan muy favorables para Cs y que el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, será el número uno por esa provincia, Fuentes quiere ahora encabezar la lista por Salamanca, donde previsiblemente tendría más opciones de convertirse en procurador regional que si fuese el número dos por Valladolid.

La opción de que Fuentes lidere la candidatura por Salamanca supondría desplazar a un segundo puesto al que ha sido portavoz de Cs en las Cortes, David Castaño, quien ha encabezado la lista autonómica de la formación naranja en las dos anteriores citas con las urnas. Este planteamiento no parece haber gustado a las bases del partido que lidera Inés Arrimadas. Ante la previsión de que Fuentes se ponga al frente a la lista por Salamanca, afiliados de la provincia han iniciado una recogida de firmas para pedir a Ejecutiva nacional que vuelva a apostar por David Castaño para encabezar la candidatura, según informan fuentes del partido. El procurador salmantino no se ha postulado para ocupar este puesto, precisamente para no generar un conflicto interno en la formación, pero, a diferencia de la directiva regional, algunos de sus compañeros creen que, tras el trabajo realizado durante los dos últimos años, sería la idóneo para encabezar la lista y más, cuando, según las encuestas, la representación de Cs en las Cortes puede verse muy mermada.