Los motores rugen este sábado en El Tormes El Centro Comercial exhibirá este sábado dos coches originales de la primera película de «A todo gas»

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Este sábado 25 de octubre, el rugido de los motores llegará a El Tormes con una exposición muy especial para los amantes del cine y la velocidad. El centro comercial mostrará dos vehículos de la primera entrega de la saga «The Fast & The Furious» (titulada «A todo gas» en España), que revolucionó el mundo del motor en la gran pantalla.

Los visitantes podrán ver de cerca y hacerse fotos con estas auténticas joyas del cine:

- El Mitsubishi Eclipse verde, el icónico coche que aparece en la primera carrera de la película, conducido por el inolvidable Brian O'Conner (Paul Walker).

- El Volkswagen Jetta de 1995, el vehículo de Jesse, uno de los miembros del equipo de Toretto, que se juega su suerte en una de las escenas más recordadas del film.

Una oportunidad única para los fans de la saga y del motor, que podrán recordar la emoción de las carreras callejeras y hacerse fotos junto a dos de los coches más emblemáticos de la historia del cine en horario de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Temas

Motor

Cine