El Montessori alcanza medio siglo de historia El Colegio arrancó este sábado los actos conmemorativos de su 50 aniversario con una misa en la Catedral Vieja

El Colegio Montessori de Salamanca ha iniciado este sábado la conmemoración de su 50 aniversario con una misa solemne en la Catedral Vieja, presidida por el obispo de Salamanca, José Luis Retana. El acto congregó a más de 500 personas, entre alumnos, familias, antiguos estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa.

Durante la celebración, el obispo recordó la figura de San Francisco de Asís y animó a la comunidad escolar a seguir transmitiendo los valores cristianos.

Posteriormente, María Sánchez, presidenta del Consejo de Administración del centro, pronunció unas palabras de agradecimiento a las familias fundadoras, al Ayuntamiento y, especialmente, al profesorado por su dedicación a lo largo de estas cinco décadas. «Con su asistencia, el Ayuntamiento de Salamanca concede la solemnidad que merece a este acto», aseguró la presidenta del Consejo. Dedicó también, unas emotivas palabras a las personas que con su patrimonio personal decidieron dar su apoyo al colegio: «He podido comprobar la generosidad y altruismo de estas personas que apostaron por la educación, y que pusieron en riesgo su patrimonio».

Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento hacia los padres, por confiar en el colegio la educación de sus hijos, y sobre todo, a los profesores: «Los alumnos, las familias, las instalaciones no son nada sin estos profesionales».

El acto contó con la asistencia del concejal de Educación, Luis Sánchez, y del concejal de Tráfico, Ángel Molina, que quisieron respaldar con su presencia el aniversario de la institución.

El director del centro, Fernando Sopeña, subrayó la importancia de esta efeméride: «Medio siglo en Salamanca ya son palabras mayores. Hemos llegado a la madurez y seguimos con el afán de ser cada día mejores». Además se mostró muy emocionado por la buena acogida de esta celebración: «Lo estamos viviendo con mucha alegría, porque realmente todo el colegio, padres, antiguos alumnos, han respondido muy positivamente para estar todos juntos este día».

Sopeña, que lleva 19 años al frente del colegio, presentó además el programa de actividades que se desarrollará a lo largo del curso. Entre los actos previstos destacan un campeonato de golf el 19 de octubre, una jornada de encuentro con antiguos alumnos, un torneo de pádel y, como colofón, una gala en Fonseca en junio, donde se rendirá homenaje a quienes han contribuido al crecimiento del colegio. Con esta misa, el Colegio Montessori abre un año de celebraciones para conmemorar su medio siglo de historia.