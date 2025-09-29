El 'módulo de Topas' en el Hospital, listo para empezar a recibir reclusos La obra está finalizada, por lo que la Junta ya remitió la factura al Ministerio

Javier Hernández Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:00

La Unidad de Custodia Hospitalaria del Hospital de Salamanca ya está 'lista' para empezar a recibir reclusos de la prisión de Topas -si es que hubiera demanda- durante la primera semana de octubre. De hecho, lo único que le falta al llamado 'módulo de Topas' son algunas piezas de mobiliario básico, que se colocan en cuestión de horas, y la incorporación del personal:tanto el correspondientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como el personal sanitario de Sacyl, que también tiene que recibir una formación personal en materia de seguridad.

Ampliar RESTRINGIDO El acceso a esta zona estará restringido por diversas medidas de seguridad como videovigilancia, personal y sistemas que limitan la entrada y salida.

Hace ya varias semanas que se recibió la certificación de final de obra. En ese momento, la Consejería de Sanidad remitió a Instituciones Penitenciarias la factura con las cantidades que deben abonar por todos los trabajos que se han acometido durante el verano para convertir un ala de ingreso convencional en una zona de máxima seguridad: con ventajas protegidas por rejas, puertas de acero, tabiques reforzados con ladrillería, baños especiales, zonas para almacenaje de armas, videovigilancia, etc. En concreto, la habilitación del módulo de Topas constaba de siete pasos: unas actuaciones previas para adecuar los espacios que costaron cerca de 11.000 euros. La albañilería para reforzar las paredes de pladur supuso un gasto de 40.000 euros. La carpintería metálica y de madera ha sido la labor más costosa y se acerca a los 60.000 euros. Después, los revestimientos y acabados estaban presupuestados en 45.000 euros, mientras que el sistema de videovigilancia para tener controlados a los reclusos implica un gasto cercano a 23.000 euros.

Ampliar PUERTAS BLINDADAS Las puertas de cada habitación están blindadas y tienen sistemas de cierre de seguridad para evitar fugas de los pacientes reclusos.

Los trabajos se complementan con un sistema de gestión de residuos (650 euros) y seguridad y salud (840 euros). El primer cálculo -luego se ancareció el material- apuntaba a 180.000 euros a los que había que sumarles el IVA, gastos generales y beneficio industrial. El total del presupuesto acordado entre la Junta de Castilla y León y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se cerró en 266.824 euros.

Ampliar BAÑOS ESPECIALES Los cuartos de baño de esta zona del Hospital también son especiales, tanto en la estructura -diáfana- como en los materiales, pensando en los riesgos que puedan generar este tipo de pacientes.

La Unidad de Custodia Penitenciaria consta de una zona de espera, una dependencia para la fuerza de custodia, seis habitaciones individuales con sus respectivos aseos -una de ellas con el sistema de presión negativa para el ingreso eventual de enfermos con enfermedades transmisibles por vía área-, una habitación individual para internos agitados, sala de curas, sala de espera de visitas de internos, despacho de información y aseos. «Dos de las habitaciones, las contiguas a la salida de emergencia, quedarían inhabilitadas» porque se considera que habitualmente no harán falta, reza el convenio.