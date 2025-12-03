Modelo único de carta para limpiar la imagen del centro

El Ayuntamiento pretende que desde inicio de año todos los establecimientos de la zona monumental exhiban el mismo modelo para las cartas de menú ... que se exige desde el año 2018 en la Plaza Mayor para «limpiar» de cartelería las calles del centro y unificar la imagen. La Comisión Técnico-Artística ha propuesto extender al conjunto del casco histórico el modelo de la Plaza que fue fijado por la Comisión Territorial de Patrimonio. El objetivo es homogeneizar la presencia visual de los negocios de hostelería y reforzar una imagen más discreta, ordenada y acorde con el entorno protegido. La idea es que el nuevo criterio comience a exigirse a partir del próximo año por parte de Policía Administrativa. Con ello, todos los locales del centro histórico deberán adaptarse a un formato concreto, tanto en sus cartas exteriores como en el tratamiento de los elementos que acompañan a las terrazas.

Solo se permitirá un cartel de menús por local que debe colocarse o en la fachada o en el cortavientos, que no podrá tener más letreros. El tamaño de los letreros está predeterminado. El máximo es de 50 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo con marco de madera. La diversidad de colores y de logotipos también desaparecerá de la cartelería, ya que la carta de menú además de un tamaño determinado deberá ser de chapa de aluminio dorado impreso. LAYA

La propuesta establece que cada establecimiento podrá exhibir una única carta de menú, que solo podrá permanecer en el exterior durante el horario de apertura del local. El soporte tendrá que colocarse en la propia fachada o integrado en el cortavientos autorizado para delimitar la terraza, sin sobresalir ni presentar añadidos visuales.

En paralelo, los paravientos deberán quedar libres de vinilos y rotulaciones, salvo un pequeño añadido con el nombre del local. Se busca, según el criterio técnico, poner fin a la diversidad de carteles, adhesivos y colores que actualmente ocupan algunos cerramientos y que generan un impacto visual incompatible con la normativa patrimonial del casco histórico.

Las directrices que ahora se refundirán fijan también las características formales de los menús. El cartel deberá ser de chapa de aluminio dorado impresa, rematado con un marco de madera y con un formato máximo de 0,50 metros de ancho por 0,90 metros de largo. En la parte superior se incluirá un gráfico con un dibujo representativo del entorno donde se ubica el establecimiento y el resto del espacio se destinará al listado de productos. Se deberá utilizar la misma tipografía en todos los locales, sin ilustraciones adicionales ni imágenes que rompan la unidad estética. La Comisión Técnico-Artística considera que esta homogeneización contribuirá a reforzar la calidad visual de las calles más concurridas del casco histórico, evitando la proliferación de carteles improvisados o rotulaciones llamativas que desvirtúan el paisaje urbano protegido, tal y como se expuso durante la reunión celebrada el pasado 21 de noviembre, marco en el que se informó favorablemente sobre el modelo de carta de menú que ha presentado un establecimiento de la Rúa y otro de la plaza del Corrillo para exponer en su fachada.