Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta de menú de un establecimiento de la Plaza Mayor que se replicará en todo el centro. LAYA

Modelo único de carta para limpiar la imagen del centro

Los letreros de menú de la zona monumental deberán seguir la estética de los de la Plaza Mayor. Se permitirá solo un elemento por negocio que se ubicará en la fachada o el cortavientos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:20

Comenta

El Ayuntamiento pretende que desde inicio de año todos los establecimientos de la zona monumental exhiban el mismo modelo para las cartas de menú ... que se exige desde el año 2018 en la Plaza Mayor para «limpiar» de cartelería las calles del centro y unificar la imagen. La Comisión Técnico-Artística ha propuesto extender al conjunto del casco histórico el modelo de la Plaza que fue fijado por la Comisión Territorial de Patrimonio. El objetivo es homogeneizar la presencia visual de los negocios de hostelería y reforzar una imagen más discreta, ordenada y acorde con el entorno protegido. La idea es que el nuevo criterio comience a exigirse a partir del próximo año por parte de Policía Administrativa. Con ello, todos los locales del centro histórico deberán adaptarse a un formato concreto, tanto en sus cartas exteriores como en el tratamiento de los elementos que acompañan a las terrazas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  4. 4 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  5. 5 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  6. 6 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  7. 7 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  8. 8 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños
  9. 9 Una tradición de cuatro generaciones en peligro: «Mi madre venía aquí ya durante la Guerra Civil»
  10. 10 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Modelo único de carta para limpiar la imagen del centro

Modelo único de carta para limpiar la imagen del centro