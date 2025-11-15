El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca El artista cantó algunos de sus grandes éxitos como 'El Tiburón' y 'Rayos de sol'

LA GACETA Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

Lo que parecía una boda «tranquila» en Salamanca se transformó este sábado en un concierto improvisado digno de un festival veraniego. El culpable: Henry Méndez, el artista dominicano. El cantante apareció por sorpresa en el enlace de Marta y Alberto llenando de ritmo y buena vibra la celebración.

Durante su actuación el artista cantó algunos de sus grandes clásicos como 'Rayos de sol', en un día lluvioso, o 'Noche de estrellas', 'Mi reina' y 'El Tiburón', entre ritmo latino y sonrisas. A la boda asistieron también el padre del ex jugador de la selección Juan Mata y personal que trabaja para el club inglés del Tottenham Hotspur.