Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca

El artista cantó algunos de sus grandes éxitos como 'El Tiburón' y 'Rayos de sol'

LA GACETA

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:15

Comenta

Lo que parecía una boda «tranquila» en Salamanca se transformó este sábado en un concierto improvisado digno de un festival veraniego. El culpable: Henry Méndez, el artista dominicano. El cantante apareció por sorpresa en el enlace de Marta y Alberto llenando de ritmo y buena vibra la celebración.

Durante su actuación el artista cantó algunos de sus grandes clásicos como 'Rayos de sol', en un día lluvioso, o 'Noche de estrellas', 'Mi reina' y 'El Tiburón', entre ritmo latino y sonrisas. A la boda asistieron también el padre del ex jugador de la selección Juan Mata y personal que trabaja para el club inglés del Tottenham Hotspur.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  2. 2 Un hombre trasladado al Hospital tras inhalar humo en un incendio en una vivienda en Santiz
  3. 3 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  4. 4 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  5. 5 Una experiencia única: el peculiar tesoro escondido en Salamanca ideal para visitar con la llegada de las lluvias
  6. 6 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  7. 7 Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70%
  8. 8 Así es el viaje audiovisual al Juicio Final en la Catedral Vieja
  9. 9 Estacionados en cualquier sitio
  10. 10 Un hombre afectado por la inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Santiz

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca

El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca