Mirian Cortés: “Tenemos la preocupación de que con la llegada de miles de estudiantes la situación empeore”

–Sí, nosotros desde el momento en el que suspendimos la actividad académica no paramos de trabajar, no hemos tenido vacaciones y los frutos están ahí. Hemos hecho muchísimas intervenciones en espacios e instalaciones con el único fin de que nuestros alumnos empiecen con la máxima presencialidad posible.

–Lo que haremos será seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, puesto que nosotros no podemos decretar el aislamiento ni la cuarentena de nadie. Realmente, un contacto estrecho no se debería dar dentro de la universidad porque con las medidas de distanciamiento no es posible, pero aún así, cuando haya un positivo valoraremos la incidencia que puede tener en la seguridad del grupo.