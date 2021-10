Miren Jasone Asensio regresa con la segunda entrega del mundo mágico de Keswick

–El primer libro lo leían perfectamente los niños a partir de los 8 años por su lectura ágil y fluida. Este segundo libro creo que es recomendable a partir de los 12 años, aunque mi hijo de 8 años, el pequeño, lo ha empezado a leer y le encanta. Dice: “¿Cómo no voy a leerlo si tiene dragones y piratas?”. Y está teniendo muy buena aceptación desde que se publicó el 30 de agosto.

“En “Keswick y el destino de la espada” la Atlántida se ve amenazada por los piratas y hay un viaje por los cuatro reinos”

–A muchos, sí. De hecho, muchos me han escrito a ver cuándo se publicaba. Este libro lleva 17 ilustraciones de Marina Bruno, una persona con la que tengo una magia especial: es darle unos destellos de cómo tengo yo reflejado el personaje en la mente y es alucinante cómo proyecta mi idea desde el principio. Marina Bruno ha cogido la idea desde el minuto uno y el libro merece tantas ilustraciones porque hay tifones, dragones, tornados...

“Enlazo una gran aventura con el Siglo de Oro español. Hay mucha miga entre líneas. Aparecen Cervantes y Velázquez ”

–¿Aprecia que está atrayendo a jóvenes a la lectura?

–Sí, creo que tengo un público nuevo. Y me están llamando de colegios, que para mí es importantísimo, y estamos haciendo reuniones virtuales con colegios de Madrid, de Asturias... Y es lo que voy buscando, que estos libros gusten a los jóvenes lectores.

–¿Va a haber una tercera entrega?

–Ahora estoy escribiendo una novela de suspense para público adulto, que también me apetecía. Estoy trabajando con mucha ilusión: no hago otra cosa que leer y escribir. Dedico a la escritura todos los días un mínimo de siete horas y cuando me meta de lleno, unas doce horas ahora que mis cuatro hijos son más mayores.