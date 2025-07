Cada minuto del día accede a la zona peatonal un coche no autorizado: una infracción multable con 200 euros

Carlos Rincón Viernes, 25 de julio 2025, 16:17 Comenta Compartir

Cada minuto del día accede al área peatonal del centro de Salamanca un vehículo sin autorización. Aunque ya hace casi un mes que se activaron las cámaras lectoras de matrículas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que controlan todas las entradas al casco histórico, el porcentaje de coches que circula por él sin permiso municipal no solo no se ha reducido, sino se percibe un ligero aumento. En la primera semana, un 7,6 % del total de entradas se hacían de forma irregular, mientras que, si se atiende a las tres primeras semanas, la proporción es del 7,8 %. De los 385.625 accesos que se contabilizaron hasta el pasado lunes, 30.289 lo hicieron sin autorización, conforme a los datos que el concejal de Tráfico, Ángel Molina, ha facilitado a Ignacio Rivas (Vox) en respuesta a una pregunta realizada en el pleno de Ayuntamiento.

Molina ha explicado que no dispone de cuál es el número máximo de ocasiones que un mismo vehículo ha entrada sin permiso en la zona peatonal, tal y como le ha solicitado el edil de Vox, pero sí ha apuntado que en torno al 5 % de los accesos, más de 19.200, son de reincidentes. Este dato evidencia que todavía hay muchos que desconocen o prefieren no saber que, para poder circular por la zona peatonal, deben inscribirse en la plataforma digital habilitada por la Policía Local.

A 200 euros la multa, las arcas municipales podían haber ingresado en solo tres semanas de julio más de seis millones de euros. Pero, por ahora, no se está sancionando. El Consistorio ha dado tres meses de «gracia» a los conductores y de momento solo se envía al infractor una carta informativa avisándole del «castigo» al que se expone. «El 93 % de los vehículos que transitan están registrados y dice que hay falta de información. Soy ambicioso y aspiro y deseo a que sea el 100 % pero me parece una osadía decir que falta información con ese dato», ha defendido Molina ante las críticas de Rivas a la falta de información sobre la ZBE. «¿Sabe cuántas multas va a poner el Ayuntamientos por bajas emisiones hasta 2029? Cero. ¡Ce-ro!», ha insistido Molina. Y es que hasta ese año no se impondrán sanciones a los vehículos contaminantes, pero sí a quienes circulen por vías peatonales sin permiso, algo que ya ocurría hasta ahora, pero con la diferencia de que ahora las cámaras «fichan» a todos los infractores. No obstante, el edil de Vox ha llamado la atención durante su intervención sobre el hecho de que han desaparecido todas las señales que informan de que se trata de un área peatonal, que es el motivo real de las sanciones que se pondrán a partir de septiembre. Y se han retirado para sustituirlas por las de ZBE, lo que puede hacer pensar a los titulares de vehículos no contaminantes que puedan acceder sin ser multados.

No ha logrado ni un solo apoyo Ignacio Rivas, integrado en el Grupo Mixto, en su moción, en la que reclamaba suspender temporalmente todas las sanciones derivadas de la entrada en vigor de la ZBE, así como remitir una carta a todos los propietarios de vehículos explicando «con claridad las nuevas restricciones», incluyendo planos, calles afectadas, horarios y condiciones de acceso.

