Representantes sindicales junto a los profesionales que protestaron. ALMEIDA

La ministra Mónica García pone de acuerdo a todos los sindicatos contra ella

Protesta frente al Hospital de Salamanca de CSIF, Satse, UGT y CC.OO, contra al Estatuto Marco

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:51

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha conseguido el hito histórico de poner de acuerdo a sindicatos de distintos 'colores', profesiones y orientaciones en contra del Estatuto Marco que el Gobierno pretende aprobar.

Los sindicatos C-SIF, Satse, CC.OO. y UGT se concentraron ayer frente a la puerta del Hospital de Salamanca -y en otros puntos a lo largo de todo el país- para expresar su rechazo al Estatuto Marco que, apuntan, no está consensuado con los profesionales sanitarios y no recoge avances que consideran imprescindibles. Previamente, ya se habían manifestado los médicos.

Estíbaliz Gil (Satse) señala que hay «dos líneas rojas» que son «la jubilación anticipada y la reclasificación profesional» para todas las categorías profesionales. «El Estatuto está completamente obsoleto, ya que existe desde 2003 y estamos en 2025». La petición sindical de poder anticipar la jubilación debería ser negociada a partir de cierta edad y en función de las penosidad, peligrosidad y condiciones laborales de cada trabajador.

El representante de CSIF Antonio Grande destacó que «ante la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad se ha decidido iniciar acciones conjuntas que seguirán el 1 de octubre con una gran manifestación en Madrid». Grande recalcó que «no se va a permitir que cierren un texto deprisa y sin recoger las reivindicaciones después de más de tres años de negociación».

María Ángeles Salinero (CC.OO.) comentó el hecho de que sindicatos tan dispares vayan de la mano en esta batalla: «Todos estamos hablando de que al subir la nueva clasificación profesional, tiene que compensarse económicamente. No puedes pasar a tener mayores responsabilidades por la misma retribución y exigimos que sea acorde al nuevo grupo profesional».

Por su parte, la representante de UGT -Rocío de Nova- apuntó que «la pelota está en el tejado del Ministerio. Nunca hemos desmarcado, sino que hemos seguido sus pautas de negociación. No puede ser que ahora esto se cierre de manera unilateral porque ahora tenemos prisa. Después de 23 años en los que no han cambiado las condicione del personal estatutario, no puede ser».

A la concentración se sumaron también los técnicos superiores sanitarios del Complejo Asistencial.

La proclama

Las decenas de representantes de los cuatro sindicatos convocantes entonaron distintas proclamas durante la concentración. Alguna especialmente ocurrente como la que decía «con tanta jornada extra, ni Netflix ni siesta». También cantaron de manera repetida: «Si el marco es tan moderno y ejemplar, que venga la ministra a currar al hospital».

El entendimiento entre las distintas organizaciones sindicales de Salamanca es total en cuanto a la pugna del Estatuto Marco, pero es una armonía que podría desvanecerse, puesto que las elecciones sindicales estaban previstas para el primer trimestre de 2026, pero UGT las ha preanunciado para noviembre de este mes, lo que no ha sentado especialmente bien al resto de grupos.

