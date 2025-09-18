La ministra Elma Saiz acusa a Mañueco de 'precarizar' a los bomberos forestales y le insta a facilitar su jubilación anticipada La responsable de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones visita Salamanca para explicar a los profesionales el nuevo acuerdo que les permite retirarse hasta seis años años antes

«Quiero instar directamente al señor Mañueco, al conjunto de administraciones para que encuadren correctamente a los bomberos forestales. Hay personas que han estado haciendo labores de bomberos forestales y no han estado para nada encuadrados donde tenían que estar. El señor Mañueco ha precarizado absolutamente y no ha dignificado la profesión». Con estas críticas al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha «desembarcado» en Salamanca este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

«El Gobierno de España viene a defender los derechos del colectivo tan importante que ha protegido nuestras vidas», ha asegurado antes de reunirse con representantes sindicales de los bomberos forestales. «Vamos a saldar una deuda histórica que teníamos con los bomberos forestales» ha apuntado refiriéndose al acuerdo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que les permite anticipar su jubilación.

Pero para que los trabajadores puedan beneficiarse de este acuerdo, es necesario que se demuestre el tiempo que llevan ejerciendo la profesión ya sea al servicio de la administración pública o de empresas privadas. «En ningún modo vamos a permitir que recaiga en los profesionales la tarea de demostrar cuáles han sido sus funciones», ha esgrimido la ministra, recogiendo las palabras pronunciadas por representantes de los bomberos forestales de UGT y CSIF. «Por eso, insto a la Administración, directamente al señor Mañueco, a que encuadre correctamente en ese Código Nacional de Ocupaciones a quienes hacen tareas de bombero forestal», ha añadido para que los profesionales puedan beneficiarse de esa mejora en el periodo obligatorio de cotización. «Pero, al margen de eso, desde luego, desde la Seguridad Social vamos a proteger y extender esa protección. Con un certificado acreditando esas tareas será suficiente», ha indicado.

Saiz ha mantenido este jueves una reunión en Salamanca con bomberos forestales a quien les ha explicado el acuerdo del último Consejo de Ministros, que aprobó el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

El coeficiente específico reductor del colectivo de bomberos forestales será el mismo que el que se aplica al servicio de administraciones u organismos públicos: un 0,20, siempre y cuando la persona acredite un período mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de bombero forestal. Esta medida parte de la Ley de Bomberos Forestales, aprobado por la Cortes Generales en 2024, como marco de regulación básico para este colectivo con la finalidad de homogeneizar sus funciones y condiciones a nivel nacional. Así, el profesional que acredite el mínimo de cotización verá reducida su edad de acceso a la jubilación en 3 años. No obstante, el bombero forestal podrá anticipar el acceso a la jubilación hasta un máximo de 5 años de lo que le correspondería a su edad ordinaria de jubilación, es decir, podría conseguirla a los 60 años. A modo de excepción, se podrá anticipar hasta 6 años en el caso de quienes acrediten un periodo de cotización de 35 años de actividad como bombero forestal, que podrían hacerlo a los 59.

La ministra ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez y el responsable estatal del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio.