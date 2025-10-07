El Ministerio se ahorrará 650.000 € en la reforma del edificio de la Audiencia Provincial Félix Bolaños ya tiene sobre la mesa el informe técnico con la propuesta de adjudicación: La empresa elegida se ofrece a acometer la obra por 7,7 M€, con una rebaja de casi el 8 %

Diez ministros han hecho falta para contratar las obras de reforma del edificio de la Audiencia Provincial. Fue en 2006 cuando el socialista Juan Fernando López Aguilar reconoció la necesidad de una intervención integral en el inmueble situado en el número 33-37 de la Gran Vía, y todavía no se ha adjudicado. Sin embargo, el actual titular de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, tiene ya sobre su mesa el informe técnico que elige la mejor de las ofertas que han presentado las catorce empresas que han optado a la licitación. Propone adjudicar los trabajos a Cotodisa Obras y Servicios «por ser su oferta la económicamente más ventajosa». De hecho, esta compañía permitirá que las arcas del Estado se ahorren casi 650.000 euros respecto al presupuesto previsto.

Frente a los 8,35 millones de euros —sin IVA— por los que se licitó el contrato, la empresa está dispuesto a ejecutarlas por 7,7 millones, casi un 8 % menos, según recoge la documentación que la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Antes de que puedan iniciarse las obras, el departamento de Bolaños debe adjudicar formalmente el contrato a esta compañía —siempre que no detecte ninguna anomalía— y posteriormente suscribirlo, trámites que todavía pueden llevar varias semanas. Antes de que comiencen los trabajos, será necesario trasladar al personal tanto de la Audiencia como de los demás órganos judiciales con sede en esta construcción al edificio colindante situado en el número 39-41 de la Gran Vía, que está acondicionado desde hace meses para este fin. Fuentes de los trabajadores aseguran que, de momento, no tienen ninguna noticia respecto a la mudanza.

En su memoria anual, el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega Bravo, sí indicaba que, tras el retraso en la contratación «por razones presupuestarias», el Ministerio había indicado que «para el otoño de 2025 tendrá lugar ese traslado y el inicio de las obras». En ese documento, el máximo responsable del tribunal provincial solicitaba que se le permita seguir utilizando la sala de vistas del edificio que va a ser rehabilitado mientras sea posible.

Dos son las premisas principales de las que parte Justicia en esta obra de reforma del edificio de la Audiencia Provincial: recuperar la esencia de la construcción y la cubrición superior del patio original. Para la primera tarea ha decidido eliminar ciertos añadidos impropios. Se suprimirá así, la entrada al edificio por la plaza la Constitución y la escalera que parte de ella, así como otra que baja al sótano y un ascensor próximo. Con el mismo objetivo se quitará la terraza de la última planta situada junto al cuarto de maquinaria. Sí se respetará «la escalera imperial por su impronta en el edificio para uso público desde planta baja a planta segunda». Por otra parte, la obra de recuperación más prioritaria son las cubiertas, señala el proyecto. Se quitará el actual casetón de acceso a instalaciones y se recuperará el faldón con teja árabe conforme a su idea original. Para cubrir el patio original, se creará un lucernario, que iluminará con luz natural los espacios interiores.

La remodelación del Palacio de Justicia no concluirá, al menos, hasta finales de 2028. El periodo de ejecución de este proyecto se estima en dos años y diez meses. Aunque el Ministerio de Justicia agilizase los trámites para firmar el contrato con la adjudicataria lo antes posible, todavía necesitará, como mínimo, un mes teniendo en cuenta los plazos oficiales. No obstante, antes de emprender los trabajos todo el personal que forma parte de la plantilla de los órganos judiciales que están ubicados en estas instalaciones deberán mudarse al edificio contiguo, un proceso que también llevaría varios días. En cualquier caso, no se trata de una remodelación ágil. Durante 34 meses habrá obreros en el edificio.

Uno de los retos principales de esta intervención es acabar con las barreras arquitectónicas por lo que se creará una pequeña rampa para acceder al edificio. Y las puertas existentes se sustituirán por rejas para hacer más transparente y amable el edificio judicial.