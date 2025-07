Los miles de sanitarios salmantinos ya reciben el ansiado complemento de productividad del año 2023 Hace años no lo cobraron porque el Hospital había superado su techo de gasto, pero CESM negoció no depender de la gestión económica

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 30 de julio 2025, 06:30 Comenta Compartir

Los miles de profesionales del Complejo Asistencial de Salamanca vienen cobrando en los últimos días el complemento de productividad correspondiente al año 2023 y lo 'celebran' como un logro que ha sido posible después del acuerdo que el sindicato CESM alcanzó con la Consejería de Sanidad para eliminar el techo de gasto de cada centro como factor limitante.

El cobro de este plus supone un 'pellizco' nada despreciable. Para una categoría como la de médicos -que es la que más percibe- va a suponer un ingreso cercano a los 1.200 euros, junto a la nómina del mes de julio.

Anteriormente, este complemento dependía de que los hospitales de cada provincia no se excedieran del objetivo económico marcado para ese ejercicio. En el caso de superar el techo de gasto, el complemento de productividad se multiplicaba por cero y el resultado, lógicamente, sería cero.

«Se daban situaciones ilógicas o injustas como que los sanitarios de Salamanca no cobraran la productividad porque el Hospital de Salamanca tuvo que hacer más esfuerzos económicos, mientras que los compañeros de Ávila o Zamora si cobraron el complemento porque sus hospitales no rebasaron el techo de gasto. Que un hospital gaste más de la cuenta no tiene que ver con que los profesionales hayan cumplido con los objetivos que se les habían marcado. Logramos negociar con la Consejería de Sanidad que esto se desvinculara y ahora, si un hospital supera el techo de gasto, puede haber una mínima disminución en la productividad, pero la cobras prácticamente toda: por encima del 90», explica el sindicato CESM.

La cuantía a percibir por cada uno de los trabajadores depende de la categoría profesional que ocupa. La remuneración de un médico no es la misma que la de un TCAE -por categoría profesional-, pero también porque «los médicos decidieron pactar una productividad más ligada a la consecución de objetivos, mientras que otras categorías van más a una cuantía fija no tan dependiente de los objetivos», explican desde CESM, que añaden: «Te enteras de cuánto es la productividad cuando la cobras, porque varía de un año a otro, pero suele rondar entre los 1.100 y 1.200 euros».

Este ingreso corresponde al año 2023, mientras que la de 2024, afirman, todavía no está evaluada, por lo que posiblemente se demore hasta el próximo año.