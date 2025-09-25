Casi mil farmacéuticos en la provincia se reivindican como «la puerta de acceso a la sanidad» Salamanca se suma a la celebración del Día Mundial del Farmacéutico. Mª Engracia Pérez destaca una labor que «va mucho más allá de la dispensación»

Javier Hernández Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:46

Salamanca se vistió de verde para rendir homenaje a los casi mil profesionales que ejercen la farmacia en la provincia con motivo del Día Mundial del Farmacéutico. La fachada del Edificio Histórico de la Universidad y la fuente de la Puerta de Zamora se iluminaron como reconocimiento a una labor «cercana, accesible y de confianza» que, según la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, María Engracia Pérez Palomero, constituye en muchos casos «la primera puerta de entrada al sistema sanitario»

Pérez Palomero subrayó que el papel del farmacéutico «va mucho más allá de la dispensación de medicamentos», recordando que estos profesionales garantizan el uso seguro de los tratamientos, apoyan a los pacientes crónicos, colaboran en campañas de vacunación y contribuyen a reducir desigualdades en el acceso a la salud en las zonas rurales. «Que Salamanca se tiña de verde nos anima a seguir dando lo mejor de nosotros mismos para cuidar de la salud de todos los salmantinos», afirmó la presidenta.

Uno de los actos centrales de la conmemoración fue la XII Reunión Científica de las Academias Sanitarias de Castilla y León, celebrada en el Aula Francisco Salinas de las Escuelas Mayores de la Universidad. Bajo el título «Aplicaciones de la inteligencia artificial en las ciencias de la salud», expertos de distintos ámbitos analizaron cómo estas herramientas están transformando la investigación biomédica, la atención sanitaria y la práctica farmacéutica.El encuentro sirvió para reforzar el compromiso del colectivo farmacéutico con la innovación y la formación continua, alineando la tradición de servicio con los desafíos tecnológicos de la medicina del futuro.

En cifras

En la provincia de Salamanca ejercen cerca de mil farmacéuticos colegiados, de los cuales casi nueve de cada diez desarrollan su labor en alguna de las 251 farmacias comunitarias repartidas entre la capital y el medio rural. La profesión tiene además un marcado carácter femenino: ocho de cada diez colegiados son mujeres. Junto a la farmacia comunitaria, los profesionales salmantinos también trabajan en ámbitos como la Farmacia Hospitalaria, los Análisis Clínicos, la Docencia, la Industria y la Distribución Farmacéutica, así como en áreas especializadas como la Dermofarmacia, la Salud Pública, la Alimentación, la Óptica o la Ortopedia.

«La IA se abre camino en todo ámbito de la farmacia» La inteligencia artificial (IA) se abre camino en todos los ámbitos de la farmacia y promete transformar desde la producción de medicamentos hasta la atención al paciente. Así lo ha subrayado José Martínez Lanao, presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León, en el marco de la XII Reunión de Academias Sanitarias, con la presencia de expertos como el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.«Hoy día la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades en todos los ámbitos, en la industria farmacéutica, para temas de producción, en farmacia comunitaria, en farmacovigilancia y, por supuesto, en investigación científica», explicó Martínez Lanao. Según destacó, gracias a estas tecnologías es posible «desarrollar medicamentos y nuevas terapias» de manera más eficiente, optimizando tanto la investigación como la fabricación. El encuentro, de carácter rotatorio entre las cuatro academias sanitarias, ha tenido como eje central el papel de la IA en la salud. «Cada academia aporta su enfoque: la de Medicina desde la perspectiva clínica, la de Veterinaria en el ámbito animal, y los farmacéuticos centrados en las aplicaciones para la farmacia. Todo está interconectado», señaló.