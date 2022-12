Miguel Ángel Martín, de Cáritas: “Caminando juntos es como más se aprende y se consigue”

Chicos del Centro de Educación de Especial El Arca estaban este lunes por la mañana dirigiendo un taller de manualidades con mujeres en el Espacio de Encuentro Comunitario La Inmaculada. Concha es una de ellas y además es voluntaria del centro. Estaba realizando la actividad recortando algunas telas muy ilusionada: “Vengo aquí a las actividades para encontrarme con ellas”, apuntó haciendo un gesto cariñoso hacia sus compañeras y reconociendo que “ya no ve mucho”, pero lo importante para ella es “encontrar una excusa para compartir momentos juntas”.

“El pasado viernes planteamos una actividad intergeneracional de encuentro de familias donde realizamos una cápsula del tiempo”, apuntó entusiasmado Miguel Ángel Martín, docente del Espacio de Encuentro Comunitario La Inmaculada ubicado en Chamberí. En ella, las familias se pusieron delante de una cámara para plantearse como les gustaría que fuese su futuro y el de sus hijos.

Las respuestas fueron diversas, “tener una casa de verdad donde vivir”, “que mis hijos tengan una vida buena y sean felices”, incluso “¡que no les pase lo que a mí, que no sigan mi ejemplo, que no sé que me ha pasado!”, una actividad que les hizo reflexionar, compartir impresiones y sobre todo conectar con personas de su entorno que se encuentran en una situación similar.

Aún así, el centro no cierra sus puertas a nadie y ve en la diversidad de familias la oportunidad de crecer “en equipo”. Es más, reciben con los brazos abiertos a esos niños que no se encuentran en situación de exclusión y viven en hogares estables, ya que “aportan al resto otro modelo distinto y eso es una gran forma de aprendizaje”, asegura el monitor, haciendo alusión a las circunstancias de esos niños: “Vienen a la actividad de estudio y conversan con el resto, les dicen que en su casa tienen un lugar para estudiar y que eso es importante, que sus padres se preocupan porque lo hagan y tienen mucha motivación, eso cala en otros niños y es otra forma de acompañar en el proceso educativo”, apuntó.

Por otro lado, para Miguel Ángel y para el resto de monitores realizar esta labor significa “darse cuenta de que la felicidad no se consigue a través del consumo, y que el éxito no es ser los mejores, ni los más ricos”. Ellos siempre apuestan por poner el foco en “caminar junto las personas que acompañan”. También tienen muy presente que lo comunitario es algo instrínseco en las sociedades, y que “se teje a partir del encuentro y del conocimiento y se consigue dis