«9 meses 9 causas» para mejorar la seguridad vial en la capital Mensajes rotatorios informativos en los paneles de tráfico y bus centrados cada mes sobre un riesgo: peatones, cinturón, alcohol, móvil...

El concejal de Tráfico, Ángel Molina (izda.), junto a uno de los paneles con la imagen de la campaña de seguridad vial.

Belén Hernández Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 11:52

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una campaña de seguridad vial para concienciar a conductores y peatones sobre el uso responsable de las vías, así como promover un entorno seguro en las mismas.

Según ha destacado este lunes el concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, la iniciativa tiene como finalidad «concienciar a la ciudadanía salmantina sobre determinadas conductas causantes de accidentes, con la finalidad de invitar a la reflexión, adoptando comportamientos correctos en las vías, que deriven en su reducción», además de recordar pautas y comportamientos que garantizan la seguridad en los desplazamientos.

Para lograr el objetivo que persigue la campaña, ha añadido Molina, se han previsto planes de actuación de seguridad vial con diversas medidas, que tienen el propósito de actuar en diferentes ámbitos de la seguridad vial: los usuarios, las vías y los vehículos.

Para ello, se mostrarán mensajes informativos y de concienciación en las pantallas de tráfico instaladas en la ciudad y en los autobuses urbanos.

«Cada mes abordaremos un tema y cada semana iremos cambiando o modificando los distintos mensajes que se irán realizando en los paneles informativos que tenemos, tanto en la ubicación de los espacios de las calles como también en las pantallas de los autobuses urbanos», ha especificado Molina.

Cada mes se destinará a un tema en concreto relacionado con las principales causas de siniestralidad. Estos mensajes estarán dirigidos a los diferentes usuarios de la vía, así como al uso seguro de los diferentes medios utilizados en los desplazamientos.

La campaña de concienciación, ha señalado Ángel Molina, comienza este mismo mes de agosto, que junto al mes de septiembre estará enfocada a los peatones con cuestiones como el cruce seguro en las vías, o el respeto a las normas viales.

El uso del cinturón será el tema protagonista de la campaña en el mes de octubre. En este caso, se insistirá en cuestiones como el fomento de su uso, su incidencia positiva en caso de accidente y como elemento de seguridad pasiva.

En el mes de noviembre se tratará sobre los VMP. Para ello, se trabajará en aspectos como la visibilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso de medios de protección personal y lugares seguros de circulación. El mes de diciembre tendrá el alcohol como protagonista y se abordarán cuestiones como el conocimiento de las tasas, la pérdida de condiciones para la circulación, el aumento de número de accidentes o su afectación al volante.

Un mes más tarde, en enero, el tema será el uso del móvil al volante y se insistirá en el cumplimiento de la norma, o su incidencia en accidentes y su gravedad. Por su parte, febrero estará dedicado a la velocidad. En este caso se perseguirán objetivos como el respeto a los límites de las vías o evitar riesgos por exceso de velocidad.

Finalmente, en el mes de marzo el tema principal estará enfocado a las motocicletas, y se abordarán cuestiones como el respeto a las normas de circulación, la conducción negligente, el uso de medios de protección personal o la velocidad. Esta campaña de concienciación culminará en el mes de abril, en el que las bicicletas serán las protagonistas y el enfoque irá dirigido a la visibilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso de medios de protección personal y lugares seguros de circulación.

«Lo que persigue la formación y la información de estas campañas es facilitar y minimizar al máximo ese error humano que se pueda generar», ha zanjado el concejal.