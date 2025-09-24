Mercedes Escolano y José Antonio López, ganadores de los premios Ciudad Salamanca de Poesía y Novela 2025 El poemario «Sol y Sombra» y la novela «Leonor y los virreyes» se coronan como los favoritos de esta edición del certamen literario

María Andrea Sandia Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, dio a conocer este miércoles en el salón de recepciones del Ayuntamiento el nombre de los ganadores de los premios Ciudad Salamanca de Poesía y Novela 2025. Un certamen que se ha consolidado como referente en el panorama literario y al que este año concurrieron 1.467 obras, 599 novelas y 868 poemarios.

En la categoría Novela, el jurado distinguió la obra «Leonor y los Virreyes» de José Antonio López con el primer premio. Una novela histórica escrita por un catedrático de la Universidad de Granada ambientada en el Siglo de Oro español que narra los entramados del poder en la época. En ella, también tiene especial importancia lo que ocurre en los espacios más domésticos. Una obra que plantea una reivindicación a la figura de la mujer en la época.

Tal como el año anterior, este galardón está acompañado con una dotación monetaria de 15.000 euros, además, de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.

Por su parte, Mercedes Escolano se ha alzado con el primer premio de Poesía con su obra «Sol y sombra». Un emotivo poemario que presenta un gran homenaje a la literatura y cuyos poemas giran en torno a distintas temáticas en las que se resaltan las historias familiares.

En este caso, la ganadora recibirá la suma de 8.000 euros. Al igual que en la categoría Novela, el galardón está acompañado por la publicación y distribución de la obra premiada, en este caso, por la editorial Reino de Cordelia.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la calidad de las obras presentadas y la importancia de estos galardones para seguir impulsando la creación literaria desde Salamanca. Unos premios que, según ha destacado el alcalde «Hacen de Salamanca una ciudad mejor» en la que la cultura y la literatura están siempre a la vanguardia.